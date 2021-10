Alejandro Fernández conmueve al presumir a su nieta montando sola a caballo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A pesar del difícil momento que atraviesa la familia Fernández por la hospitalización del “Charro de Huentitán”, su hijo Alejandro Fernández trata de llenarse de energía positiva y convivir con el resto de sus familiares, ¡y vaya que lo ha hecho! Así lo dejó ver a través de sus redes sociales, en donde presumió que su primera nieta lleva en su sangre el amor a los caballos, pues a su corta edad ya es toda una profesional.

Con un carrusel compuesto por una conmovedora fotografía y video de la primogénita de su hija Camila, “El Potrillo” derritió los corazones de sus seguidores, pues demostró que la pequeña, a su corta edad, ya comienza a practicar las tradiciones charras de su familia.

En la imagen se aprecia a Cayetana felizmente montando a caballo bajo el cuidado de su papá, Francisco Barba: “No puedo de amor, me derrito, ya montando a caballo solita. ¡Te amo mi bebé!”, escribió el cantante para acompañar la tierna postal.

El tierno momento no pasó desapercibido para los seguidores de Alejandro Fernández, quienes externaron su apreciación a la familia del cantante: “Ay no ya! No puedo con esto, que cosa tan preciosa”, “Muero de amor”, “Que bella, toda una Fernández”, “Preciosa la peque”, y “¡Pa’ comérselaaaa! Gracias por compartir este bonito momento”, son algunos de los comentarios que se leen bajo la publicación.

La pequeña Cayetana nació el pasado 14 de marzo en Guadalajara, Jalisco, producto del matrimonio de Camila, la hija del cantante, y su esposo Francisco Barba, quienes contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima en agosto del 2020.

Sin embargo, todo parece indicar que las alegrías de Alejandro Fernández continúan tocando a su puerta, ya que se convertirá en abuelo por segunda ocasión gracias a su hijo mayor Alex y su esposa Alexia Hernández, de una preciosa niña que llevará por nombre “Mía”. View this post on Instagram A post shared by Camila Fernández (@camifdzoficial)

