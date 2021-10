No dejes que el pelo de las mascotas arruine tu lavadora

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Si tu perro o gato suelta pelo, tú sabes muy bien el problema. Desafortunadamente, también probablemente sepas que quitar todo el pelo de mascota de tu ropa de cama, de las prendas o de la cama de tu mascota puede ser una tarea ardua, tanto para ti como para tu lavadora.

“Definitivamente, quitar el pelo de mascotas de la mayoría de las telas es un desafío”, dice Randy Radtke, representante del fabricante de electrodomésticos de lavandería Speed Queen. “Una vez que se agrega agua a la ecuación, se vuelve mucho más difícil”.

La mezcla de agua y pelo de mascota hace que los mechones se adhieran a las telas y a los lados del tambor de la lavadora, lo que obstruye las bombas de drenaje.

Los nudos de pelo mojado pueden impedir que el agua drene correctamente, lo que causa sobrecarga en las tuberías de tu casa. Por ese motivo es importante reducir la cantidad de pelo de mascota en tu ropa de cama y prendas de vestir antes de poner la ropa en la lavadora.

Cepillar a tu mascota todos los días ayuda a reducir al mínimo el pelo suelto.

En el caso de la ropa, la mejor manera de eliminar el pelo es con un rodillo saca pelos o con cinta adhesiva. Sin embargo, el pelo de mascotas puede acumularse en el lugar donde tu perro o gato duerme, ya sea en tu cama o en la de ellos. Si tu cama es el lugar que tu mascota prefiere para dormir, su pelo además puede incrustarse en las fibras de las sábanas, mantas y prendas.

A continuación, se ofrecen algunos consejos para limpiar el pelo de mascota de tu cama o la de ellos.

Tu cama

Ponte un guante de goma, humedécelo con agua y pasa la mano por la sábana o manta. El pelo se adherirá al guante, lo que hará que sea más fácil de juntar y desechar.

Cuando hayas eliminado la mayor cantidad de pelo posible, sigue estos pasos:

Antes de lavar, pasa las prendas o la ropa de cama por un ciclo de secado en frío de 10 minutos. Esto aflojará el pelo de mascota, que termina en el colector de pelusa. Echa una toallita suavizante para secadora ya que cualquier acumulación de estática puede mantener el pelo adherido a la tela. Saca las prendas de la secadora, agítalas bien para eliminar todo el pelo de mascota que queda y luego ponlas en la lavadora. (Limpia el filtro para pelusa de tu secadora después de cada carga y el conducto de la secadora una vez al año o más seguido si notas que tu secadora tarda más. Eso podría suceder si colocas regularmente la cama de tu perro en la secadora). Agrega media taza de vinagre blanco al ciclo de enjuague de la máquina. El vinagre es un suavizante de telas natural que ayuda a aflojar el pelo de mascotas. Limpia tu lavadora con un ciclo de lavado sin ropa. Una vez que el ciclo finalice, limpia el tambor de tu máquina con un paño húmedo.

La cama de tu mascota

El Instituto Estadounidense de Limpieza brinda las siguientes recomendaciones para limpiar la cama de una mascota:

Usar una aspiradora, un cepillo para pelusas o cinta adhesiva: para quitar la mayor cantidad de pelo posible de la cama de tu mascota, prestando especial atención a las esquinas y alrededor de los botones o relieves. Retirar la funda de la cama: si es posible, usar un quitamanchas en los lugares que estén más sucios o que tengan manchas. Revisar la etiqueta: para ver las instrucciones de lavado, luego mete la funda o toda la cama en la lavadora (si no entra, se puede usar la bañera). Lavar con agua caliente puede ayudar a matar los insectos y huevos que pueda haber en la cama. (En la mayoría de los casos, el ciclo de enjuague adicional de la lavadora es lo que mejor funciona para enjuagar el pelo resistente de mascotas). Secar la cama en tu secadora: si entra. Una toallita suavizante para secadora ayuda a reducir la estática y eliminará todo el resto de pelo. Limpiar el filtro de pelusa de la secadora a la mitad del ciclo, porque cuanto más limpio esté el filtro, más pelo puede atrapar. Si sacas la cama a secar, colócala en un área bien ventilada para ayudar a evitar el moho. Luego, limpiar el tambor de la lavadora: con una toalla de papel húmeda para quitar el pelo. Si todavía ves mucho pelo dentro de tu lavadora: déjala secar con el aire, luego usa el accesorio suave de tu aspiradora para quitar el pelo restante.

Cómo lavar tu ropa como un científico

¿Quieres proteger tu ropa favorita de la decoloración y el encogimiento en el lavado? En el programa de televisión “Taller de Consumidor”, el director científico de Consumer Reports, James Dickerson, revela consejos para prolongar la vida de tu guardarropa.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.