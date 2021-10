Las contradicciones que hay tras la muerte de Octavio Ocaña

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A la muerte de Octavio Ocaña, actor de 22 años querido por el público a través de su personaje de “Benito Rivers” en ‘Vecinos’, la rodean versiones confusas y contradictorias.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó que murió el viernes por un disparo en la cabeza, el cual recibió mientras iba al volante de su camioneta, pero los detalles del deceso no fueron esclarecidos.

Los primeros reportes indicaban que falleció en la carretera a la altura de Cuautitlán Izcalli. La versión difundida por la FGJEM dice que policías le marcaron el alto al vehículo en el trayecto Chamapa-Lechería pero que él aceleró para fugarse. A bordo de la camioneta viajaba con otras dos personas. Las autoridades señalaron que iban alcoholizados.

“Uno de los acompañantes ha declarado que el conductor portaba un arma de fuego, misma que había sacado de la guantera del vehículo. Durante la persecución, el conductor perdió el control de la unidad y ésta se estrelló a un costado de la vía, lugar en donde el conductor fue encontrado con una lesión por arma de fuego en la cabeza y los dos acompañantes fueron asegurados por elementos de la policía municipal”, dijo la FGJEM.

Una versión más señaló que los dos hombres que acompañaban a Ocaña habrían intentado asaltarlo y que, al ser descubiertos, abordaron el vehículo con el actor al volante para huir.

Durante el velorio, realizado ayer en una funeraria de Tlalnepantla, el padre del actor aclaró que los acompañantes de su hijo eran personas de confianza a quienes él mismo encomendó su seguridad, por lo que rechazó la versión que indicaba que Ocaña iba armado, como sugirió una fotografía que se difundió en redes sociales.

Responsabilizó a la policía del fallecimiento de su hijo, apoyado por un video donde el joven permanecía con signos vitales cuando la policía ya lo había alcanzado. Eso también contradice las imágenes donde el actor portaba un arma en la mano derecha.

“No me pregunten de armas porque eso no existe, esas son cosas que le inventaron los pin%$# chismes que meten, cosas para no sé. Claro que fue algo sembrado, por supuesto. Él tenía quien lo cuidaba y ellos son los que traen armas; él no traía arma. Como papá, estoy destrozado. Eso va para todos los padres que han perdido un hijo, como yo; eso va para todos los padres de familia que están expuestos nuestros hijos por esta pin#$ política que tenemos y por esta chi$%/a policía, porque son unos policías corruptos. Eso fue lo que pasó con mi hijo“, declaró ayer su padre, Octavio Pérez, visiblemente afectado, en el velorio.

A la despedida llegaron coronas de flores de parte de Elías Solorio, productor de ‘Vecinos’, serie que marcó la vida artística del joven, pues tenía 5 años cuando se integró al elenco para interpretar a “Benito”, hijo de “Frankie Rivers” (personaje de César Bono).

Su talento fue reconocido en otros programas, como ‘Lola, Érase Una Vez’, donde ganó el premio TVyNovelas como Actor Infantil en 2008. Ese año también participó en la película ‘Amor Letra por Letra’.

No vivió la adolescencia en la pantalla porque pausó su carrera, pero en 2019 retomó el rol de Benito y sorprendió con su versión adulta. Luego participó también en ‘Te Doy la Vida’ y ‘La Mexicana y el Güero’. Además, era un gran aficionado al futbol.

Iba a contraer matrimonio en enero próximo. Su prometida, Nerea Godínez, con quien vivía, estuvo acompañada ayer por los padres del actor.

Grupo REFORMA buscó a allegados a Ocaña, pero indicaron que se sentían tan afectados que no podían responder. Otros cercanos tenían compromisos profesionales. Sólo la actriz Bárbara Torres acudió brevemente por la tarde a darle el último adiós.

Está previsto que este domingo 31 de octubre por la mañana le entreguen el cuerpo a la familia para que lo trasladen a Tabasco, de donde son originarios.

(Con información de Abimael Chimal, Andrea Ahedo y Mauricio Angel)

