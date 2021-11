Hermana de Octavio Ocaña dedica desgarradora carta de despedida al actor

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La inesperada muerte del actor Octavio Ocaña fue una de las noticias que más llamó la atención el pasado fin de semana, cuando se dio a conocer que perdió la vida a consecuencia de un disparo en la cabeza que, según los dictámenes periciales de las autoridades, él mismo ocasionó al accionar la que aseguran era su propia arma.

Tras salir a la luz una serie de videos en los que se aprecia parte de lo ocurrido la tarde del pasado 29 de octubre, los mensajes de apoyo y muestras de cariño no se han hecho esperar. Famosos, amigos y familiares han recurrido a sus redes sociales para recordar a “Benito”, como muchos llamaban cariñosamente al actor gracias a su personaje de la serie ‘Vecinos’.

Aunque su familia ha preferido mantenerse al margen de lo sucedido, su hermana Bertha Ocaña recurrió a Instagram para compartir una emotiva carta de despedida, en la que destacó que Octavio siempre los amó y así se los demostró cada segundo de su corta, pero memorable vida.

“Te me fuiste enamorado de una gran mujer y de su bello hijo, te me fuiste soñando con hacer grandes cosas y yo sé que no me va alcanzar la vida para aprender a vivir con el vacío que me dejas, pero vas a estar en cada pensamiento, en cada momento, en cada triunfo y en cada fracaso”, se lee en el texto que fue acompañado con una fotografía familiar, en la que aparece el joven actor, sus padres y dos hermanas.

Además, Bertha recordó que en los momentos más complicados de su vida siempre contó con el apoyo de su hermano menor: “Solo me quedabas tú y yo no podía vivir más feliz de saber que ahí estabas y que sin importar el día o la hora mi gordito siempre estaba para mí, nunca voy a volver a estar bien, nunca te voy a olvidar, nunca voy a volver a ser la misma de antes porque te llevaste contigo un pedazo de mi vida, hoy no soy fuerte, hoy no me se defender de la vida”, escribió la joven, quien hace unos días celebraba su cumpleaños 28.

A las desgarradoras palabras, agregó que siempre extrañará la presencia de su hermano, pero está segura de que la guiará y acompañará desde donde se encuentre.

“Estoy segura que te vas a encargar de que mi vida se acomode y que este vacío y que este dolor vaya sanando, te amo, te amo y te amo. Eres, fuiste y siempre serás lo que más ame en la vida. No es un adiós mi bebé nos vemos en la eternidad mientras tanto no dejes de volar alto por qué tú solo sabes ser un grande y yo siempre voy a soñar con ser tan grande como tú“.

Finalmente, en una de las historias de la misma red social, reveló cómo se encuentra su madre, la señora Ana Lucía Ocaña, mensaje en el que aclamó nuevamente que se haga justicia en el caso de Octavio Ocaña.

“Hoy tengo una madre muerta en vida, con el corazón quebrado, desolada, sin aliento y sin ganas de seguir viviendo. Por favor Dios mío justicia para Octavio Ocaña“.

