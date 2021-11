Agenda de eventos: qué hacer este fin de semana

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Jueves

Actividades en el Catalina

Art to Go es una serie de actividades del Catalina Museum for Art and History (217 Metropole Ave., Avalon) diseñadas para niños de 6 a 12 años que están pensadas en incentivar su creatividad en la creación del arte. Cada jueves de noviembre a partir de hoy, se entregarán estuches en los que se incluye un proyecto relacionado con una lección de arte y que se puede recoger enfrente del museo de 11 am a 5 pm. Los viernes en First Fridays Films, la serie concluye con la proyección de Edward Scissorhands a partir de las 6:45 pm en el Ackerman Family Amphitheater. Entrada $12 por persona. Y a partir del sábado comienza Paintings for the Holidays, una muestra de pinturas acerca de las fiestas decembrinas. Martes a sábado 10 am a 5 pm. Entrada al museo $15 a $17; gratis menores de 15 años. Informes (310) 510-2414 y catalinaMuseum.org.

Foto: Cortesía

Viernes

Carín León en Los Angeles

El cantante sonorense, Carín León, se dio a conocer en 2018 con la interpretación que hizo de “A través del vaso”, una reinterpretación que anteriormente había grabado como miembro de otra banda. Ahora se prepara para dar su primer concierto en Los Angeles, en el teatro Microsoft (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles), donde interpretará éxitos como “La vecindad”, “Amanecida” y “Con todo y con todos”. Viernes 8:30 pm. Boletos $64 a $204. Informes microsofttheater.com.

Foto: Cortesía

Celebración chicana

Para celebrar el 51 aniversario de la Moratoria Chicana, LA Plaza de Cultura y Arts (501 N Main St., Los Angeles) presenta Patriotism in Conflict: Fighting for Country and Community, una retrospectiva que narra la protesta que realizaron más de 30 mil personas en contra de la guerra de Vietnam. La muestra expone los eventos que llevaron a una de las manifestaciones que más han influido en la historia chicana y que inspiraron a una generación a participar en el activismo sociopolítico. Al mismo tiempo, reconoce las contribuciones de los latinos que se enlistaron en el ejército antes, durante y después de la guerra de Vietnam. Incluye más de 300 artículos, como fotos, serigrafías, carteles hechos a mano, volantes, textiles, obra de arte multimedia e instalaciones de video. Abre el viernes. Martes a viernes 12 a 5 pm; sábado y domingo 10 am a 5 pm. Entrada gratuita. Informes lapca.org.

Foto: Oscar Castillo

Sábado

Lo mejor de Star Trek

El Skirball Cultural Center (2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles) presentará este fin de semana un programa que incluye la proyección de diez de los episodios más impactantes y celebrados de la serie de televisión Star Trek. entre ellos “Arena”, “Counterpoint” y “Far Beyond the Stars”. Luego de cada presentación, Scott Mantz, experto en este programa, hablará de la manufactura de la serie; habrá algunos invitados especiales. La serie tiene lugar como parte de Star Trek: Exploring New Worlds, que se exhibe actualmente en el museo. Sábado y domingo de 10 am a 4:30 pm. Boletos $15 a $25 por día; $40 por los dos días. Informes (310) 440-4500 y skirball.org.

Foto: The Grosby Group

Domingo

Legado de Jane Goodall

Becoming Jane: The Evolution of Dr. Jane Goodall es una exhibición multimedia interactiva que debutará en la costa oeste en el Natural History Museum (900 Exposition Blvd., Los Angeles) a partir del domingo. La muestra celebra la vida y obra de la doctora Jane Goodall, fundadora del Instituto Jane Goodall y Mensajera de paz de la ONU. Su trabajo se ha enfocado en mostrar el fascinante mundo de los parientes más cercanos de los humanos: los chimpancés. La muestra explora la vida de la doctora Goodall desde sus primeros años con el sueño de aprender de los animales en África, hasta los años en los que se consolidó como una renombrada científica en Gombe, Tanzania, y su actual papel como activista, asesora y defensora de la creación de un mejor mundo para todos los seres vivos en la Tierra. Hasta abril de 2022. Abierto todos los días de 9:30 am a 5 pm. Boletos $24. Informes nhm.org.

Foto: National Geographic

Retratos de los Obama

El Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles) presenta dos exhibiciones para celebrar al retrato: The Obama Portraits Tour y Black American Portraits. Kehinde Wiley es el autor del retrato de Barak Obama and Amy Sherald del de Michelle Obama. Los retratos del expresidente y de su esposa son préstamos de la National Portrait Gallery del Smithsonian. Como parte de la muestra, también se exhibe Black American Portraits, una exposición que incluye más de 150 obras incluyendo nuevas adquisiciones que se mostrarán al público por primera vez. A partir del domingo en el Resnick Pavilion de LACMA. Termina el 2 de enero. Lunes, martes y jueves 11 am a 6 pm; sábado y domingo 10 am a 7 pm. Boletos $10 a $25; gratis menores de 17 años que residan en el el condado de Los Angeles. Informes lacma.org.