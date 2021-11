Cambio de horario: El horario de verano 2021 finaliza en la madrugada del domingo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Algunas personas podrán dormir una hora extra el domingo por la mañana, por ejemplo, aquellas que no tienen mascotas o niños pequeños. Esto se debe a que el horario de verano de 2021 finaliza oficialmente a las 2 a.m. del domingo 7 de noviembre, cuando los relojes se reiniciarán a la 1 a.m.

Los amaneceres ocurrirán un poco más temprano durante el invierno debido al cambio de horario, ya que entramos en la “hora estándar”, que es la hora local de un país o región cuando no se utiliza el horario de verano (DST, en inglés).

Recuerda que los relojes de teléfonos celulares y otros dispositivos similares cambian por su cuenta. Los otros los debes cambiar manualmente.

Si deseas planificar el próximo cambio de horario con anticipación, no dude en marcar su calendario para el 13 de marzo, cuando el horario estándar terminará y las 2 a.m. se convertirán en las 3 a.m.

Los legisladores también se preguntan cada vez más si mantener todo el año el horario de verano es una buena idea. Se han presentado al menos 350 proyectos de ley y resoluciones en todos los estados que apuntan al horario de verano desde 2015, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

Hawaii y la mayor parte de Arizona no respetan el horario de verano. El cambio de horario tampoco se observa en Puerto Rico, Guam, Samoa Americana y las Islas Vírgenes de EE.UU.

Cinco estados (Alabama, Georgia, Minnesota, Mississippi y Montana) han promulgado leyes para hacer que el horario de verano sea permanente. Sin embargo, esos cambios requieren aprobación federal. Otros también tienen proyectos de ley pendientes en las legislaturas estatales.

