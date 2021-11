Lili Estefan se encarama en una mesa y saca las piernas por la raja de su vestido

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La hermosa conductora de El Gordo y La Flaca, Lili Estefan, anda muy presumida mostrando su hermosa figura y sobre todo sus más preciados atributos, sus piernas. Así que, para mostrar el atributo que más le halagan, La Flaca se encaramó en una mesa y sacó los piernones por la raja de un vestido sobrio alto que tenía puesto.

Pero no sólo fue su belleza. Una vez más, los zapatos de La Flaca de Univision se llevaron cientos piropos. Ya sabemos que Lili Estefan es casi una “adicta a calzado”. Cada una de las piezas que tiene es más hermosa y llamativa que la otra y, en esta oportunidad que se subió a una mesa, no fue la excepción, así como tampoco lo fue el mostrar sus largas y estilizadas por la abertura del atuendo que llevaba puesto.

Justo hace unos días, Lili Estefan hizo la misma hazaña al abrir su falda y mostrar los piernones al tiempo que bailaba con su colega y amigo, el fashionista venezolano Rodner Figueroa. Con el mismo asistió a una boda de San Miguel Allende de unos amigos cercanos y en común también con Francisca Lachapel y Pamela Silva. Ahí, el clan de Univision bailó y disfrutó hasta más no poder.

Por otro lado, a Lili Estefan le ha tocado este año estar por varias semanas de manera intermitente sin su compañero en El Gordo y La Flaca, Raúl de Molina. El Gordo más querido de la televisión hispana no ha parado de viajar durante este 2021 y tomarse unos merecidos descansos después de más de 24 años de carrera ininterrumpida. Sin embargo, esto ha desatado una serie de rumores que sostiene que quizás este sea el último año de Raúl de Molina en El Gordo y La Flaca. Pero hasta ahora, esto es solo un “chisme de pasillo”, pues oficialmente no se ha dicho nada. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

