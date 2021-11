Prometida de Octavio Ocaña celebra el que sería el cumpleaños 23 del actor

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Con pastel, globos, fotografías familiares y mensajes de felicitación, Nerea Godínez celebró el cumpleaños número 23 de Octavio Ocaña, actor de la serie ‘Vecinos’ que es recordado por su papel de “Benito Rivers”.

A través de las historias de su cuenta de Instagram, la prometida del actor compartió algunas imágenes de la celebración que inició desde las primeras horas de este domingo 7 de noviembre, todas en memoria del joven actor que perdió la vida hace poco más de una semana luego de una persecución que terminó con el impacto de la camioneta que conducía y un disparo en la cabeza, que de acuerdo con las autoridades, habría sido provocado por él mismo.

“¡Feliz cumple mi amor!” y “Feliz cumple mi rey hermoso“, son unas frases que escribió Nerea junto a una imagen de la mesa que acondicionó con un pastel, sobre el que colocó una cámara fotográfica de la que se desprenden otros recuerdos.

Pero eso no fue todo en el que hubiera sido un cumpleaños más para el carismático actor, ya que también adornó otros espacios de su casa con globos en tono plateado y azul, además del número 23 y la frase “Octavio Feliz cumpleaños“.

Mientras que en una fotografía más abrió su corazón para expresar un poco de lo que siente en estos complicados momentos, en donde aseguró está segura de que los acompaña en todo momento. Además prometió escribirle todo lo que le faltó por decir durante el tiempo que convivieron.

“Te amo mi amor y sé que este hubiera sido tu hit!!! TE AMO PAPI… ya con tiempo te escribiré tantas cosas que quedaron por decirte pero que al final sabías!!! TE AMO!!! Feliz cumpleaños hasta donde estés (que yo sé que por aquí andas cerquita de todos) nosotros por la eternidad”, se lee en el mensaje. View this post on Instagram A post shared by Nerea Godínez (@nerea.gogo)

Sin embargo, Nerea no fue la única que celebró el cumpleaños del actor, pues su hermana Bertha Pérez Ocaña compartió un conmovedor mensaje con el que narró lo que significa no poder celebrar otro año más de vida juntos.

“Con un dolor inexplicable me invade la tristeza y el llanto por no poder tenerte en este día tan especial, siempre anhelaba tu cumpleaños el darte tu abrazo y celebrar un año más de tu vida, hoy el alma se siente vacía y te extraño más que nunca, el cielo está de fiesta por qué su estrella más joven y llena de luz hoy cumple años“, escribió al pie de la imagen en la que aparecen abrazados. View this post on Instagram A post shared by Bertha Ocaña (@berthaocaa)

