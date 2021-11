Qué hacer con tu computadora portátil vieja

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Si tienes una computadora portátil vieja acumulando polvo en tu casa, no eres el único. Las personas que adquieren un modelo nuevo suelen dejar que el viejo permanezca en sus casas, sin usarlo.

Y eso plantea una buena pregunta: ¿Cómo encontrar un nuevo hogar para una vieja computadora portátil? Si estás trabajando en la limpieza de tus armarios para dar paso a los regalos navideños, aquí tienes algunas opciones ecológicas que puedes considerar.

Véndela

Lo creas o no, existe un mercado sólido para la tecnología antigua. Entre Craigslist, Decluttr, eBay, Facebook Marketplace, Letgo, OfferUp y Swappa, no deberías tener problemas para encontrar a alguien que te quite una computadora no deseada de las manos. En eBay, una MacBook Pro que no funciona se vendió recientemente por $420 y un iPad Mini de tercera generación por $150.

Los mercados en línea facilitan la venta de artículos y ofrecen instrucciones intuitivas paso a paso para ayudarte a vender tus productos sin pagar nada. Aunque eBay se queda con una pequeña parte del precio de venta, es probable que obtengas una suma mayor que en los sitios que compran de nuevo como BuyBackWorld, Gazelle, Glyde e ItsWorthMore.

Sin embargo, antes de vender un dispositivo digital a alguien que no conoces, toma algunas precauciones para proteger tu privacidad. No quieres que la información de tu cuenta bancaria, tus imágenes personales o tu historial de navegación permanezcan en la máquina.

Con una tableta, con un restablecimiento de fábrica (activado a través del menú de Configuración) hará borrón y cuenta nueva. En el caso de una computadora portátil, es mejor quitar el disco duro. (Solo asegúrate de tener en cuenta que desaparecerá cuando pongas el artículo en venta). El sitio web ifixit.com ofrece tutoriales de desmontaje para guiarte en el proceso. La única herramienta que necesitas es un destornillador.

Recíclala

Los que no tengan tiempo de poner a la venta los dispositivos electrónicos usados, no se preocupen; muchos municipios programan días de recolección durante todo el año.

En algunos casos, es posible que tengas que llenar una solicitud de recolección en línea. Para obtener los detalles, visita el sitio web de tu gobierno local o departamento de saneamiento.

Si tu ciudad no tiene un programa de este tipo para productos electrónicos, puedes buscar opciones de reciclaje cerca de ti ingresando tu código postal en el Localizador de reciclaje de la Computer Technology Association o en la amplia base de datos de reciclaje de Earth911. Earth911 también ofrece asistencia por teléfono al 800-CLEANUP (800-253-2687).

Adicionalmente, Dell Reconnect se asocia con las tiendas de Goodwill participantes para aceptar donaciones. Ingresa tu código postal en su sitio web para ver si hay un lugar de entrega cerca de ti.

También, deberías consultar el programa de recolección de Best Buy. Y Amazon y Apple te recompensarán con una tarjeta de regalo por los artículos más nuevos recuperados a través de sus programas de intercambio.

Dónala

Siempre es bueno retribuir, y una computadora usada es una herramienta valiosa para una familia que no tiene recursos para comprarla. Si quieres ayudar a una familia necesitada con una computadora portátil, Digitunity y World Computer Exchange pueden ayudarte a hacerlo.

Hoy en día, es difícil hacer la tarea, solicitar un trabajo o incluso programar citas para un tratamiento médico sin tener acceso a una computadora y a la banda ancha.

Incluso una computadora de 5 o 6 años puede tener una segunda vida en un nuevo hogar. Para encontrar una organización sin fines de lucro cercana que necesite equipos, puedes consultar los cientos de organizaciones preseleccionadas que se enumeran en el sitio web de Digitunity.

Ten en cuenta que tu donación puede beneficiarse de una exención de impuestos.

“Puedes deducir el valor justo de mercado de la computadora portátil; es decir, lo que valdría si la vendieras, por ejemplo, en eBay”, dice Tobie Stanger, un editor de Consumer Reports que ha cubierto los impuestos. “Para obtener una exención en tu declaración de impuestos, un artículo donado debe estar al menos en buenas condiciones”.

Incluso las personas que toman la deducción estándar y no detallan pueden reclamar contribuciones caritativas en sus formularios de impuestos de 2021, hasta $300 por persona y $600 por pareja cuando presentan una declaración conjunta, gracias a una disposición temporal en la Taxpayer Certainty and Disaster Tax Relief Act (Ley de Certeza del Contribuyente y Alivio Tributario por Desastres) de 2020, promulgada en diciembre del año pasado.

Para obtener ayuda en la valoración, utiliza ItsDeductible de TurboTax (en línea o como aplicación), que valora los artículos basándose en los precios actuales de eBay.

Regálala

Y por último, si tienes un hijo o un amigo que necesita una computadora, siempre puedes entregar la que ya no te sirve. Solo tienes que borrar el disco duro primero.

En una PC, sigue las instrucciones del sitio de Microsoft para reprogramar tu PC y eliminar el dispositivo de tu cuenta de Microsoft. Asegúrate también de instalar una nueva versión de Windows.

En una Mac, sigue las instrucciones del sitio de Apple para crear una copia de seguridad (si es necesario), cerrar la sesión de los programas, borrar el disco duro y reinstalar MacOS.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.