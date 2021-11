VIDEO: Novia de Jeff Bezos se derrite al conocer a Leonardo DiCaprio y el clip se vuelve viral

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Son pocas las personas que pueden resistirse a los encantos de la estrella de Hollywood, Leonardo DiCaprio, y prueba de ello es Lauren Sanchez, esposa del magnate Jeff Bezos, quien no pudo evitar reaccionar como toda una fan cuando conoció al famoso durante un importante evento. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

Este fin de semana, las redes sociales enloquecieron luego de que surgiera un video del encuentro entre Leonardo DiCaprio, Jeff Bezos y Lauren Sanchez en la Gala LACMA Art + Film. Dicho clip, publicado originalmente por Marc Malkin de Variety, muestra la increíble reacción de la pareja de Bezos al conocer al ganador del Oscar.

Los internautas fueron testigos del momento en el que Lauren se mantiene de pie entre la superestrella y su novio, inclinándose hacia el actor, mirándolo y sonriendo, exactamente cómo lo haría cualquier fan que se vio flechada por él.

Leonardo Dicaprio meets Jeff Bezos & his new girlfriend at the Art Gala in LA pic.twitter.com/8UmvOMgJFT — 2Cool2Blog (@2cooI2blog) November 7, 2021

Como era de esperarse, esta reacción desató furor a través de redes sociales, volviendo tendencia a los famosos y haciéndolos protagonistas de un triángulo amoroso ficticio: “Supongo que no veremos ninguna de las películas de Leo en Prime”, y “Parece que la cita de Bezos prefiere estar con Leo”, son algunos de los comentarios que generó el video.

Tras volverse tendencia, Jeff Bezos decidió no quedarse callado y, con el humor que lo caracteriza, envió un mensaje a Leonardo DiCaprio, con el que dejó claro que la situación le causa gracia.

“Leo, ven aquí, quiero enseñarte una cosa…”, escribió el magnate junto a una foto en la que posa con una señal de peligro en una zona boscosa, que advierte de la presencia de un acantilado. Leo, come over here, I want to show you something… @LeoDiCaprio https://t.co/Gt2v9JZTNz pic.twitter.com/KqGLB839NI— Jeff Bezos (@JeffBezos) November 8, 2021

Te puede interesar:

VIDEO: Novia de Jeff Bezos se derrite al conocer a Leo DiCaprio y el clip se vuelve viral

Drew Barrymore intenta coquetear con Leonardo DiCaprio en Instagram

Así es la pintoresca mansión que Leonardo DiCaprio le compró a actor de ‘Modern Family’