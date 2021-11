¿Puedes obtener una oferta después de haber pagado el precio regular?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Finalmente compraste ese artículo que estabas buscando. Pero a la mañana siguiente, recibiste un correo electrónico sobre una oferta de ese mismo producto. Si solo hubieras esperado un día más, podrías haber gastado menos.

Este escenario puede hacer que te sientas decepcionado o incluso molesto, pero si estás dispuesto a hacer un pequeño esfuerzo, es posible que puedas recuperar parte de tu dinero.

Algunos minoristas reembolsarán la diferencia sin pensarlo dos veces. Otros incluso pueden respetar un precio de oferta de otra tienda. O quizás puedas recuperar algo del dinero a través de la compañía de tu tarjeta de crédito. Y si ninguna de estas opciones funciona, puede haber una última opción: devolver tu compra y volver a comprarla a un precio con descuento.

Le preguntamos a nuestra audiencia en Twitter y en nuestro grupo de Facebook, Consumer 101, si habían tenido suerte al obtener reembolsos parciales y resulta que bastantes de ellos han tenido la oportunidad de ahorrar dinero después de realizar una compra. Casi todos los que obtuvieron un reembolso parcial con éxito señalaron que necesitaban su recibo. Algunos dijeron que optaron por devolver el artículo a precio completo y volver a comprarlo mientras estaba en oferta.

Entonces, ¿por dónde debes empezar?

Consulta la política de devoluciones

Especialmente cuando estás comprando un artículo caro, es una buena idea conocer los detalles en caso de que los planes cambien y necesites devolver o cambiar tu artículo o, en este caso, aprovechar una oferta o un precio más bajo. Cada minorista tiene su propia política, así que además de guardar tu recibo, tienes que estar atento a los siguientes detalles:

• Duración del plazo de devolución.

• Cómo se emitirá el reembolso (por ejemplo, crédito de la tienda o efectivo).

• Cómo y dónde puedes hacer la devolución.

• Si tú eres responsable de los costos de envío si la devolución es por correo.

• Si la empresa tiene una política de igualación de precios.

• Duración del plazo de igualación de precios (cuando corresponda).

Comunícate con el servicio de atención al cliente

Algunos minoristas tienen políticas vigentes para reembolsos parciales, pero otros no. Que no haya una política no significa necesariamente que no haya reembolso, pero es posible que tengas que hacer un poco más de trabajo para recuperar el dinero.

Por ejemplo, Amazon afirma que no respeta los ajustes de precios y los reembolsos parciales, ya que los precios pueden fluctuar con bastante frecuencia. Sin embargo, uno de los encuestados en Facebook indicó que pudieron recuperar algo de dinero después de comunicarse con el servicio de atención al cliente de Amazon, ya que pudieron devolverlo y recomprarlo con la misma facilidad por un precio más bajo, por lo que siempre vale la pena preguntar. Cuando me comuniqué con el servicio de atención al cliente a través del chat, me dijeron que no podían simplemente reembolsar la diferencia y que tendría que regresar el artículo y hacer un nuevo pedido para obtener el precio con descuento.

En muchos casos, el minorista reembolsará la diferencia entre lo que pagaste y el precio de venta, siempre que tu compra se haya realizado dentro de un período de tiempo específico, a menudo son 14 días. Si no pueden o no quieren reembolsar en la forma de pago original, es posible que se te emita un crédito de la tienda. Esto puede ser perfectamente aceptable cuando se trata de un minorista al que compras con frecuencia, pero si prefieres que te devuelvan el dinero, intenta uno de los siguientes pasos.

Comunícate con la compañía de tu tarjeta de crédito

Según las tarjetas que tengas, los beneficios de tu tarjeta de crédito pueden darte derecho a presentar un reclamo y obtener un reembolso parcial directamente de ellos en lugar del minorista.

Los detalles varían de una compañía a otra, pero a menudo hay límites sobre cuánto puedes recuperar en un solo reclamo y límites anuales para los reclamos. Y el período de tiempo que tienes para presentar una reclamación puede variar; por ejemplo, algunos proveedores de crédito aceptarán una reclamación entre 90 y 120 días después de la compra, lo que es más generoso que las pólizas de muchos minoristas.

Inicia el proceso de devolución

Si el servicio de atención al cliente es un callejón sin salida y no tienes un tope de precio a través de tu tarjeta de crédito, siempre puedes intentar devolver el artículo a precio completo y comprarlo nuevamente al precio de oferta.

Algunos minoristas solo pueden reembolsar el valor actual del artículo, en lugar del precio total pagado, si no tienes prueba de lo que gastaste (por lo tanto, siempre guarda tus recibos y la confirmación del pedido en línea). Esto también puede variar según el tiempo que haya pasado desde que realizaste la compra, si el artículo se retiró de su empaque original o si se usó de alguna otra manera, y si el minorista cobra una tarifa de reposición.

También querrás buscar diferentes opciones de devolución, especialmente si lo has pedido en línea. Algunos minoristas cubren los costos de envío de devolución de los artículos pedidos en línea, pero otros pueden descontarlo de tu reembolso. Esto puede hacer que los ahorros eventuales sean demasiado mínimos para que valga la pena todo el esfuerzo.

Si es posible, devolver algo en la tienda puede ser la mejor solución. Además, si tienen el artículo en stock y disponible por el precio de oferta, puedes obtener uno nuevo sin tener que esperar tanto. Sin embargo, tienes que considerar que es posible que los reembolsos no se acrediten de inmediato en tu cuenta, especialmente si recibes el reembolso en una tarjeta de crédito o débito en lugar de efectivo o como crédito de la tienda.

Tiendas con políticas de reembolso parcial

Muchos minoristas importantes ajustarán el precio de un artículo si un cliente puede mostrar que está disponible en otro lugar por menos dinero cuando hiciste el pago.

Sin embargo, varias tiendas populares tienen políticas para consideraciones posteriores a la venta, ya sea que encuentres un mejor precio en otro lugar o que el artículo salga a la venta donde lo compraste. Algunos solo pueden igualar el precio de minoristas específicos, otros solo sus propios precios, por lo que es importante revisar la política de reembolsos y de igualación de precios donde sea que compres.

A continuación, presentamos un análisis más detallado de las políticas de algunos de los principales minoristas del país. Ten en cuenta que estos son detalles selectos y que cada empresa tiene información adicional que vale la pena revisar más a fondo.

Bed Bath & Beyond: Puedes solicitar un reembolso parcial hasta 14 días después de la compra si el artículo sale de venta en BB&B. También igualarán el precio si encuentras el producto más barato en otro minorista dentro del mismo período de tiempo. Esto excluye los artículos en liquidación y de temporada, así como los precios de los vendedores del mercado.

Best Buy: Los reembolsos parciales son posibles si encuentras un artículo en oferta en Best Buy dentro del período de devolución y cambio, que varía según el producto y el estado del miembro.

buybuy BABY: Esta empresa es propiedad de Bed Bath & Beyond y sigue la misma política.

Costco: Tienes 30 días para solicitar un reembolso parcial si Costco baja el precio de un artículo que compraste en Costco.com. Si realizaste la compra en una ubicación física, tendrás que visitar el Departamento del Servicio de Atención al Cliente en la tienda para ver si puedes recuperar algo de dinero. Y la tienda no iguala el precio con otros minoristas.

Crutchfield: Después de haber comprado un artículo, tienes un plazo de 60 días para solicitar una igualación de precios por teléfono o por chat si su precio baja en Crutchfield. El minorista compara los precios con la mayoría de los artículos vendidos y enviados por Amazon, Best Buy, B&H Photo Video y Sonic Electronix, pero solo en el momento de la compra y no después.

Home Depot: Si el artículo que compraste en Home Depot sale a la venta o un competidor tiene un precio más bajo, puedes comunicarte con el servicio de atención al cliente para obtener un reembolso parcial hasta 90 días a partir de la fecha de compra. El plazo depende del artículo; por ejemplo, Home Depot solo otorga reembolsos parciales por electrodomésticos durante 30 días después de la compra. Y si realizaste tu compra en línea, debes solicitar un reembolso parcial a través de servicio de atención al cliente en línea de Home Depot. También hay exclusiones, como artículos en liquidación y de temporada, precios de vendedores externos y artículos pedidos por encargo, entre otros.

JCPenney: Puedes solicitar un reembolso parcial durante 14 días después de una compra si encuentras el artículo disponible por menos en JCPenney u otro minorista. La compañía no respeta los precios de los vendedores de terceros en Amazon y otros mercados, pero todo lo demás es válido.

Kohl’s: Si bien Kohl’s tiene una larga lista de exclusiones, como ciertos productos no elegibles y artículos comprados como parte de una venta (por ejemplo, compra uno y obtén uno gratis), aún puedes solicitar un reembolso parcial hasta 14 días después de la compra siempre que tengas el recibo. Tendrás que regresar a la tienda donde compraste el artículo o comunicarte con el servicio de atención al cliente si lo compraste en línea. La política de igualación de precios de la empresa solo incluye los precios en la tienda para los minoristas de la competencia, por lo que los precios en línea no se respetan y necesitarás una prueba de los precios del otro minorista.

Macy’s: Tienes solo 10 días para enviar una solicitud a Macy’s para un ajuste de precio, y la compañía recomienda que la solicitud se realice por correo electrónico (customerservice@macys.com). Puede haber restricciones en ciertos artículos. Por ejemplo, Macy’s solo reembolsará hasta $100 por un colchón si encuentras un mejor precio en otro minorista, y solo se considerarán los minoristas con tiendas físicas. También deberás proporcionar una prueba de las especificaciones del modelo, ya que Macy’s requiere que el artículo sea una coincidencia exacta para que pueda calificar.

Staples: Staples iguala los precios de sus competidores si puedes mostrar un comprobante con un precio más bajo en otro lugar al momento de pagar en la tienda, o te proporcionará un reembolso parcial dentro de los 14 días posteriores a la compra de un artículo que sale a la venta en la tienda o en Staples.com.

Target: si encuentras un mejor precio en Target o en un competidor en línea calificado, Target te reembolsará la diferencia hasta 14 días después de tu compra. Puedes traer un comprobante del precio más bajo a una ubicación física o comunicarte con el servicio de atención al cliente por teléfono para obtener un reembolso parcial por compras en línea. Y durante la temporada navideña del 2021, desde el 10 de octubre al 24 de diciembre, Target extenderá su política de igualación de precios. Si algo que compras sale a la venta por menos dinero durante este tiempo, puedes solicitar un reembolso de la diferencia.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.