Jomari Goyso explica por qué cada semifinalista merece ganar ‘Nuestra Belleza Latina’

Exclusiva

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Jomari Goyso es el juez más crítico de ‘Nuestra Belleza Latina’, pero a la vez el que las candidatas terminan tomando como referencia porque les dice las cosas sin demasiado adornos.

A dos domingos de finalizar una nueva temporada del reality de los domingos de Univision, entrevistamos al temido juez quien nos explica, en exclusiva, por qué cada semifinalista merece ganar ‘Nuestra Belleza Latina’.

“Las redes sociales han hecho mucho daño para entender lo que es la televisión, y ellas viene muy predispuestas a que cualquier cosa que hagan va a crear una controversia, y les da miedo a la controversia, no quieren decir nada, quieren estar calladas, no quieren pelearse… Otros años eso ha sido muy fuerte… Lo vemos claramente los jueces cuando no están las cámaras y hablas con ellas, es otra personalidad, mucho más relajada, mucho más tranquilas, te dicen cosas que en cámara no te las dijeran”, comienza explicando Jomari.

Goyso, junto a Giselle Blondet, Daniella Álvarez y Adal Ramones, conocen mejor que nadie a Lupita Valero, Jaky Magaña, Raishmar Carrillo, Sirey Morán, Fabién de la Concepción y Génesis Suero, y a continuación el español nos habla de cada una:

SIREY MORÁN:

Sirey Morán de ‘Nuestra Belleza Latina’. Foto: Univision

“Es una chica que ha trabajado en el medio, que ha intentado hacer cosas en el medio, y que ese siempre ha sido su sueño, que no es algo común en ‘Nuestra Belleza Latina’. Muchas veces llegan chicas que su sueño es estar en la televisión, pero nunca han hecho nada para ir a la televisión.

Sirey ha intentado siempre hacer cositas, prepararse, concursos, trabajar en canales, y creo que eso es muy válido, y a ella le da muchos puntos, sobre todo con su gente, con la gente que la apoya, porque valida más historia… Brilla cuando se sale de cuando está actuando, haciendo una cosa y cuando da una explicación de algo, a Sirey le preguntas: “¿qué opinas de esa pelea de esas 2 chicas? “, y ella te da una explicación muy buena, ella en esos pensamientos brilla y además es como hermana mayor pero directa. Ella brilla mucho haciendo eso… Ojalá puedas conseguir eso todo el tiempo”.

RAISHMAR CARRILLO:

Raishmar Carrillo de ‘Nuestra Belleza Latina’. Foto: Univision

“Ha sido una de las chicas que más ha visto la audiencia por sus reacciones… Gracias a sus reacciones ella misma ha podido lidiar con sus emociones, y creo que eso ha sido muy bueno porque su historia es muy fuerte, y al saber su historia la entiendes.… La gente la ha visto porque ella reaccionado, y creo que eso ha sido algo que igual ella lo ve como malo, yo a veces les digo: ‘No tengan miedo a reaccionar, mira quién está hablando, no tengas miedo a reaccionar porque luego hay más o sea luego puedes pedir perdón, no puedes quedar atrás”… Si cometes un error no pasa nada, te pones ahí y dices cometí este error por esto, por esto, pero si no cometes nada, ni bueno, ni malo, ni nada, no hay nada o sea next”.

GÉNESIS SUERO:

Génesis Suero de ‘ Nuestra Belleza Latina’. Foto: Univision

“Me han criticado mucho, porque le dije que ella había jugado mucho con su sensualidad, y había dicho un comentario que si viene un marido rico o algo así, y para mí como nadie las estaba aconsejando, eso es muy delicado en la televisión, porque como que de repente ella está en eliminación que nadie votó por ella… Una mujer no va a apoyar a otra mujer que es una buscona, y que quiere un hombre por dinero, eso es muy delicado. Cuando yo la vi bailando con el chef de Yisus, ella jugando con su coquetería, sentí la necesidad de decirlo, y que bueno que se lo dije porque ella misma dijo: ‘No, no se preocupe, yo le pedí permiso a su mujer’… Qué bueno ya lo has solucionado.

Génesis es la chica que tiene una personalidad por encima de nada, y eso siempre la va a hacer brillar. Obviamente, cuando tiene que hacer un reto, pues igual no siempre se va a llevar buena puntuación, porque ella usa de escudo su personalidad, pero ese es su tesoro, ella brilla por su personalidad, su ‘pin pun pan’… Aunque parezca una bobería, todos nos acordamos del ‘pin pun pan’… Ella tiene algo brillante, ojalá la audiencia esta semana conecte con ella, porque también tiene una historia muy dura, cuando tú conoces su historia, entiendes todo y ese es el valor de las historias.

FABIÉN DE LA CONCEPCIÓN:

Fabién de la Concepción de ‘Nuestra Belleza Latina’. Foto: Univision

“Tiene una personalidad fuerte y eso funciona, se ve hasta cuando ella habla. Creo que, yo se lo he dicho varias veces, como ella es, le gusta controlar las cosas. A ella le cuesta más soltarse y dejarse llevar, entonces es un poco complicado cuando estás haciendo un reto sino te sueltas está difícil… Las personalidades fuertes, yo tengo una personalidad fuerte, funcionan porque de alguna forma es como cuando uno ve a una Barbara Bermudo, tú le ves y sabes que es una personalidad fuerte por su forma de mirar, por su forma de estar.

Fabién a su favor tiene eso, y la gente ha conectado con Fabién, su audiencia han conectado, los cubanos han conectado con Fabién, por eso. Le dices: ‘Cortate el pelo’… Y te contesta: ‘no, yo no me corto el pelo’. Eso a la gente le gusta, porque de alguna forma todos queremos ser la persona que dice no a lo que no nos apetece, eso es lo que ella brilla. Es delicado porque tienes que saber decir que sí en esta profesión, y tienes que saber dejarte llevar por tus jefes, al final de cuentas no puede ser, no eso no lo hago”.

LUPITA VALERO:

Lupita Valero ‘Nuestra Belleza Latina’. Foto: Univision

“Tiene algo que la gente ama, Lupita es de las primeras chicas que cuando la gente se me cruza me ha hablado, creo que con la competencia han empezado a hablarme también de otras chicas, pero Lupita era la primera que me hablaban, y quiero pensar o quiero saber que tiene una fotogenia que la cámara la ama. Una de mis mejores amigas, Penélope Cruz, tiene eso, tú la ves en persona, no te voy a decir que no es la que les interesante sí, pero las ves en cámara y se crecen sus bellezas, su simetría funciona espectacular. Creo que Lupita tiene eso, entonces siempre llama la atención, no hay que olvidarse que la televisión, igual que la fotografía, igual que las redes sociales, es visual.

Obviamente tiene que cautivar por el oído muchas cosas, pero de primeras una atención visual. Lupita tiene algo magnético que gusta, creo que ha sabido más o menos manejar las aguas, lo que me da a entender, sin conocerla mucho, que sabe lo que hace, sabe cómo ponerse en las posiciones, es una mujer inteligente, es como hace 3 semanas dijo: ‘Voy a votar por Jaky y porque ella es mexicana’… La semana pasada, ‘voy a votar por Génesis porque es mi amiga’… Este negocio está lleno de contradicciones, eso me demuestra que ella está clara. Todas tienen una técnica, no todas tienen una estrategia, pero ella la tiene más clara que ninguna”.

JAKY MAGAÑA:

Jaky Magaña de ‘Nuestra Belleza Latina’. Foto: Univision

“Desafortunadamente con Jaky yo no sé qué va a pasar ahora porque la magia de la televisión es que una semana no te soportan, la semana que viene es la estrella, y la semana siguiente no se acuerdan de ti… Para mí Jaky brilla siempre que hace las cosas, nunca se ha podido robar el show, nunca la hemos puesto como la mejor, es la verdad, pero siempre ha estado en la lista de las mejores. El público conecta con ella, si no conecta al público, no hay nada que hacer, si la gente no vota por ella, no hay nada que hacer, porque en la televisión va a necesitar apoyo”.

–¿Qué le dirás la ganadora en la intimidad?, queremos que lo reveles aquí…

“Lo mismo que he hecho con todas las reinas que yo estaba. El mismo día que gana, le doy mi teléfono, y les digo: ‘este es mi teléfono personal, no se lo des a nadie, el día que te des cuenta que esto es duro llámame, yo te ayudo’… A todas, a Francisca Lachapel, a Aleyda Ortiz… Obviamente cuando llegó no entienden nada, y a los meses me llaman e intento hacer lo mejor que pueda, y ayudarlas, porque este negocio no es fácil, y necesitas gente que te aconseje, porque van a llegar muchas cosas, y lo primero que les va a llegar es mucho odio de las redes sociales”.

MIRA AQUÍ ESTO Y MÁS DE LA ENTREVISTA A JOMARI GOYSO EN VIDEO:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS ENTREVISTAS:

•Fabién de ‘NBL’: “Sería un orgullo llevar esa corona a mi gente de Cuba”

•Cerca de la corona Sirey Morán se confiesa: “Me apasiona el periodismo, quiero una oportunidad”

•Génesis Suero de ‘NBL’: “El público, los jueces, y mi trabajo me han hecho llegar hasta aquí”

•Lupita Valero: “‘NBL’, es la puerta para todas las que tenemos el sueño de trabajar en la tele”