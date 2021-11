Kanye West divorciado o no quiere salvar su familia con Kim Kardashian

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El rapero y productor estadounidense Kanye West, ahora también conocido como Ye, aseguró que él quiere luchar por su familia para mantenerla unida, ya sea divorciado o no de la socialité Kim Kardashian.

Durante su participación en la segunda parte del podcast Drink Champs de Revolt TV, el también empresario de 44 años, declaró que en sus pensamientos están presentes Kim Kardashian, a la que se refirió como su aún esposa y sus cuatro hijos.

Ye asegura que lo más importante para él es su familia, a pesar de que Kim presentó en febrero pasado la demanda de divorcio.

El rapero cree que la protagonista de Keeping Up with the Kardashians está siendo manipulada por alguien, aunque no precisó quién, para que no crea más en él.

“Oye, Kim, oh, no escuches a Ye, está tan loco”, dijo durante la entrevista el rapero estadounidense, que hace unos meses recibió la autorización de una juez de la Corte Superior de Los Ángeles, para cambiar de nombre.

Pide custodia compartida de sus cuatro hijos

“Pero al final del día, todavía no tengo el papeleo (…) Así que iré a este lugar y trataré de salvar a mi familia y mantenerla unida”, precisó el también político de 44 años.

Y es que hay que recordar que en las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos Kanye West se postuló como candidato a la Casa Blanca.

Tras la solicitud de divorcio que presentó Kim en febrero pasado, el rapero presentó una respuesta para solicitar la custodia compartida de los cuatro hijos de la pareja, de acuerdo con lo publicado por el sitio E News.

Kanye West y Kim Kardashian se casaron el 26 de mayo de 2014 en Francia, pero luego de casi siete años de matrimonio, la pareja se separó y la socialité presentó la demanda de divorcio en febrero pasado.

La pareja tiene cuatro hijos North West, de 8 años, Saint West (5), Chicago West (3) y Psalm West (2).

Durante la entrevista el cantante sigue llamando a la socialité como su esposa, y a quien se le ha visto últimamente con el actor de comedia Pete Davidson.

“Ni siquiera he visto los periódicos, ni siquiera estamos divorciados… Eso no es una broma para mí. Mis hijos quieren que sus padres permanezcan juntos. Quiero que estemos juntos”, dijo el rapero en la segunda parte del podcast que fue publicado recientemente.

La separación entre el rapero y la socialité se dio antes de que Kim presentará la demanda de divorcio. Ella vive con sus hijos en una mansión cerca de Los Ángeles, California, mientras él reside en el estado de Wyoming.

El rapero dejó claro que él quiere a su familia unida, ya sea esté divorciado o no. Aunque se le ha relacionado sentimentalmente con una modelo de 22 años, llamada Vinetria.

También puedes leer:

Kanye West no quiere divorciarse de Kim Kardashian, pero ya tiene nueva novia de 22 años

Conoce a las ex novias de Pete Davidson, el comediante que se robó el corazón de Kim Kardashian

Kim Kardashian y Pete Davidson han sido vistos de nuevo juntos, y todo indica que son “más que amigos”