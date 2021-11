Sirvió la rehabilitación: Julio César Chavez Jr. anunció su regreso al cuadrilátero (Video)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Luego de algunos meses de rehabilitación e introspección el boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. reapareció para anunciar su regreso al cuadrilátero con la promesa de mostrar una mejor versión de él.

A través de un video publicado en redes sociales el pugilista apareció con un nuevo look para informar que en un mes volverá a pelear, y espera recibir el apoyo de todos los mexicanos.

Julio César Chávez Jr. reaparecerá el 18 de diciembre y promete que se verá una nueva versión de él. Más delgado, más sesudo y ya sin esa locura que acepta le hizo tanto daño. pic.twitter.com/ViNjrHmZ9B — Eduardo Domínguez (@EduDomi) November 14, 2021

“El 18 de diciembre voy pelear para que me apoyen y voy a ganar porque ahora sí estoy más tranquilo, me voy a preparar mucho mejor, más a gusto. Yo me preocupaba por todos y nadie se preocupaba por mí; ahora me preocupo por mí mismo y no me preocupo por nadie”, dijo.

En el post se le aprecia distinto. Ya no luce el cabello teñido como solía tenerlo en sus últimas presentaciones. Se le ve más delgado y con juicio a la hora de hablar.

Aseguró que es una persona completamente distinta, y que atrás quedó ese joven desmedido que mostraba una vida llena de locuras en redes sociales.

“Yo me considero buena persona, lo hacía y eso a lo mejor dio una imagen diferente y la gente que supuestamente tiene que dar la cara en lugar de decir una verdad se beneficiaron de ello, de cada cosa que hice”, destacó.

Chávez Jr. no ofreció detalles de la pelea que tendrá en diciembre. Tampoco se sabe cuál será el contrincante que enfrentará en medio de este nuevo comienzo en su vida profesional.

Le puede interesar:

Chávez Jr. calienta a Jake Paul: “Cuando aprendas a boxear me dices. Yo creo que no me ganas ni poniéndome tacones”

“Están en un retiro espiritual, no en rehabilitación”: Julio César Chávez explicó la desaparición de sus hijos