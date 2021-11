Alphonso Davies mandó su mensaje a México: “Ojalá y disfruten de la nieve”

Canadá tendrá la oportunidad de recibir a la Selección de México con un clima extremo en la ciudad de Edmonton, algo que podría beneficiar a los locales con la caída de nieve al momento del compromiso.

El jugador de canadiense Alphonso Davies, mandó un mensaje a los mexicanos para el compromiso que tendrán el próximo martes, deseando que para el momento del partido el “Tri disfrute del clima”.

“No va a ser fácil para ninguno. Somos canadienses, crecimos con este clima. No sé que decir de los mexicanos, espero que disfruten la nieve y el clima, pero al final quien se acomode mejor le irá bien”, señaló Davies.

"Espero que los mexicanos se diviertan y disfruten de la nieve. México es un gran equipo, sabemos que podemos competir con ellos", @AlphonsoDavies platicó con @soymemozavala de cara al duelo ante México🥶❄☃



Hay nivel para competir

Davies, estrella del Bayern Munich, dejó entrever que hay el nivel suficiente para vencer a los mexicanos en el compromiso que tendrán correspondiente al Octagonal, aprovechándose del momento de incertidumbre que traen luego de la derrota contra los Estados Unidos.

“México es un gran equipo, todos lo sabemos. No es que ya no asusten, pero nos sentimos capaces de competirles y jugar contra ellos. Vienen acá después de perder contra Estados Unidos, pero no podemos confiarnos de eso”, comentó.

