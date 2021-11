Britney Spears libre: las primeras cosas que hizo la cantante tras el fin de la tutela de su padre

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego de 13 años bajo la tutela de su padre, la cantante Britney Spears finalmente es libre, y de acuerdo a su más reciente publicación en redes, lo festejó por todo lo alto en compañía de su prometido, el modelo Sam Asghari. ¿En qué consistió su celebración? Sigue leyendo para enterarte.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de “Toxic” compartió con sus millones de seguidores su felicidad y agradecimiento por su apoyo durante el proceso legal en el que luchó contra su papá Jamie Spears, para obtener su libertad.

“Qué fin de semana tan increíble… ¡¡¡Me he sentido como si estuviera en el séptimo cielo todo el tiempo!!! De hecho, anoche tomé mi primera copa de champán en el restaurante más bonito que he visto nunca. Creo que he esperado lo suficiente después de 13 años”, escribió Britney Spears para dar una probadita de lo que fue su primera escapada como una mujer “libre”.

En la misma publicación, la famosa que cumplirá 40 años el próximo 2 de diciembre, agradeció el trabajo de su abogado, Mathew Rosengart: “Estoy tan feliz de que Mathew entrara en mi vida cuando lo hizo… Realmente ha cambiado mi vida. ¡Siempre estaré agradecida por ello! Qué espectáculo poder ver a tanta gente celebrando mi victoria. Amo tanto a mis fans… Así que gracias”, añadió.

Fue el pasado 12 de noviembre de 2021, cuando la jueza Brenda Penny puso fin a la tutela que restringió la vida personal y la carrera de la cantante por poco más de 13 años, misma que calificó como “insostenible” a finales de septiembre.

Tras el fallo de la jueza, miles de fanáticos de Britney Spears que esperaban a las afueras del inmueble estallaron el júbilo y este hecho no pasó desapercibido para la famosa, pues publicó en su cuenta de Instagram un vídeo de la celebración y escribió: “Dios, Dios… Cuánto quiero a mis fans. Es una locura. Creo que voy a llorar el resto del día. Es el mejor día de mi vida… Alabado sea el Señor…“. View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears)

