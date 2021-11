California se convierte en el primer estado en extender Medicaid a los adultos mayores indocumentados

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Isabel era una joven madre soltera de tres hijos cuando emigró a California desde México por primera vez. “Trabajaba recogiendo pepino, cilantro, calabacitas y en mi tiempo libre recolectaba latas y cartón para vender y llegar a fin de mes”, recordó hace poco.



Ahora, ya con 77 años y despues de contagiarse de coronavirus a inicios de 2021, dice que ha empezado a tener problemas de memoria.



No obstante, recuerda muy bien las arduas condiciones que soportó en el campo durante décadas: trabajar agachada por largas horas, en condiciones de calor y frío extremos, ignorar los dolores corporales y el cansancio mientras se apuraba para recoger la mayor cantidad posible en la cosecha ya que le pagaban por pieza y no por hora.



“Ahora que soy de la tercera edad puedo ver las consecuencias”, expresó. “Me duelen mucho las manos y las piernas, estoy perdiendo la vista, el cabello y se me están cayendo los dientes”.



Isabel, quien pidió no revelar su apellido por ser indocumentada, confesó no haber buscado atención médica por su dolor, pérdida de visión ni por su lapsus de memoria; tampoco tras una caída reciente que la obligó a permanecer en cama durante semanas.



“No fui al médico… Me duele el cuerpo, pero no me alcanza para pagar”, indicó.



California ha dado un gran paso hacia la expansión del acceso a la atención médica para algunos de los residentes más vulnerables, convirtiéndose en el primer estado en autorizar beneficios integrales de Medicaid para adultos de bajos ingresos de 50 años o más, independientemente de su estado migratorio.



Está previsto que la ley, firmada por el gobernador Gavin Newsom en julio pasado entre en vigor la próxima primavera lo que beneficiará a cerca de 235,000 inmigrantes con cobertura de atención y tratamiento preventivos.



Actualmente, los inmigrantes indocumentados de bajos ingresos de 26 años o más son elegibles solo para cobertura en caso de emergencia médica.



La senadora estatal María Elena Durazo, coautora del proyecto de ley que expande Medi-Cal —como se llama el programa estatal de Medicaid— dijo que la nueva ley estaba inicialmente programada para entrar en vigencia en enero, pero debido a una inesperada ganancia en el presupuesto estatal, la implementación llevará más tiempo.



Cabe resaltar que Newsom originalmente ofreció aprobar Medi-Cal para adultos indocumentados de 60 años o más.

“Ese fue el trato, pero luego vimos el superávit de $75,700 millones y volvimos al gobernador y bajamos la edad a 50 años o más”, dijo la senadora.



“Así que en el proceso de todas esas negociaciones, se movió [la vigencia] de enero a mayo de 2022”.



El estado ha autorizado $66.5 millones para la expansión en el año fiscal 2021-2022, según un análisis del Senado.



La financiación aumentará a $1,300 millones cuando se implemente por completo la expansión para personas mayores indocumentadas.

Isabel, ex campesina del Valle de Coachella. (Suministrada)

Superando el temor de carga pública

sabel era una joven madre soltera de tres hijos cuando emigró a California desde México por primera vez. “Trabajaba recogiendo pepino, cilantro, calabacitas y en mi tiempo libre recolectaba latas y cartón para vender y llegar a fin de mes”, recordó hace poco.



Ahora, ya con 77 años y despues de contagiarse de coronavirus a inicios de 2021, dice que ha empezado a tener problemas de memoria.



No obstante, recuerda muy bien las arduas condiciones que soportó en el campo durante décadas: trabajar agachada por largas horas, en condiciones de calor y frío extremos, ignorar los dolores corporales y el cansancio mientras se apuraba para recoger la mayor cantidad posible en la cosecha ya que le pagaban por pieza y no por hora.



“Ahora que soy de la tercera edad puedo ver las consecuencias”, expresó. “Me duelen mucho las manos y las piernas, estoy perdiendo la vista, el cabello y se me están cayendo los dientes”.



Isabel, quien pidió no revelar su apellido por ser indocumentada, confesó no haber buscado atención médica por su dolor, pérdida de visión ni por su lapsus de memoria; tampoco tras una caída reciente que la obligó a permanecer en cama durante semanas.



“No fui al médico… Me duele el cuerpo, pero no me alcanza para pagar”, indicó.



California ha dado un gran paso hacia la expansión del acceso a la atención médica para algunos de los residentes más vulnerables, convirtiéndose en el primer estado en autorizar beneficios integrales de Medicaid para adultos de bajos ingresos de 50 años o más, independientemente de su estado migratorio.



Está previsto que la ley, firmada por el gobernador Gavin Newsom en julio pasado entre en vigor la próxima primavera lo que beneficiará a cerca de 235,000 inmigrantes con cobertura de atención y tratamiento preventivos.



Actualmente, los inmigrantes indocumentados de bajos ingresos de 26 años o más son elegibles solo para cobertura en caso de emergencia médica.



La senadora estatal María Elena Durazo, coautora del proyecto de ley que expande Medi-Cal —como se llama el programa estatal de Medicaid— dijo que la nueva ley estaba inicialmente programada para entrar en vigencia en enero, pero debido a una inesperada ganancia en el presupuesto estatal, la implementación llevará más tiempo.



Cabe resaltar que Newsom originalmente ofreció aprobar Medi-Cal para adultos indocumentados de 60 años o más.



“Ese fue el trato, pero luego vimos el superávit de $75,700 millones y volvimos al gobernador y bajamos la edad a 50 años o más”, dijo la senadora.



“Así que en el proceso de todas esas negociaciones, se movió [la vigencia] de enero a mayo de 2022”.



El estado ha autorizado $66.5 millones para la expansión en el año fiscal 2021-2022, según un análisis del Senado.

La financiación aumentará a $1,300 millones cuando se implemente por completo la expansión para personas mayores indocumentadas.

Este artículo fue escrito para The USC Center for Health Journalism en colaboración con La Opinión.