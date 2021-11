Chiquis Rivera confiesa que se enfermó en los Premios de la Radio 2021 y niega que sea Covid-19

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La cantante Chiquis Rivera estuvo unos dos días desaparecida de las redes sociales. Cuando, por lo general, la hija de Jenni Rivera hace esto es porque quiere simplemente descansar. El día de ayer volvió a hacer de presencia a través de sus historias de Instagram, donde Chiquis Rivera confesó que se enfermó en los Premios de la Radio 2021, al tiempo que aseguró que no era Covid-19.

Sin una gota de maquillaje, con el cabello recogido y un poco quebrantada, Chiquis Rivera le informó a todos sus fans que estuvo desaparecida, pues durante los ensayos de los Premios de la Radio 2021 se comenzó a sentir mal. Le pusieron una inyección que la ayudó a continuar, pero al terminar todos sus compromisos laborales, se sintió realmente quebrantada Al parecer, pudo haber sido una infección o inflamación en la garganta. También descartó que hubiese contraido el Covid-19: “Me hice dos tests y los dos dieron negativo”.

Chiquis Rivera dijo que ya está de vuelta y recuperada en un 80 por ciento, pero que realmente se sintió muy mal. Obviamente, esto preocupó a sus fanáticos que, desde que no vieron actividad en las redes sociales de Chiquis, de inmediato comenzaron a preguntarle. No hay duda que la sobrina de Lupillo Rivera tiene un fanaticada que no la desampara ni a sol, ni a sombra.

Pero la verdad es que el cuerpo pudiera estarle pasando factura a Chiquis Rivera. Desde hace unos meses, la misma no para de trabajar. Tiene programa de televisión, libro, conciertos, es host en eventos, sesiones de fotografías, anuncia sus propios productos y encima estaba vendiendo su casa para mudarse a otra. Con una vida así de agitada, fácilmente cualquiera puede enfermarse o tener un bajón defensas.

Por fortuna, Chiquis Rivera es una luchona y además está dedicada más que nunca a su carrera, la cual no ha dejado de crecer en lo que va de año. Así que en pocos días veremos a Chiquis Rivera cantando, contoneando sus curvas y haciendo feliz a sus miles de fanáticos. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

