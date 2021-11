Cómo una tarjeta de crédito de transferencia de saldo puede ayudarte a pagar tu deuda

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Como señal de que la pandemia está empezando a remitir, los emisores de tarjetas de crédito vuelven a ofrecer tarjetas de transferencia de saldo, que te permiten ahorrar dinero pasando un saldo existente a una nueva tarjeta que cobra poco o ningún interés durante un año o más.

Las nuevas ofertas están llegando justo cuando los consumidores están acumulando una vez más los saldos de las tarjetas de crédito, que recientemente alcanzaron los $966 mil millones, según la Reserva Federal. Este cambio de rumbo es desde antes de la pandemia, cuando los consumidores nerviosos se enfocaban en pagar sus saldos y reducir el uso de su tarjeta.

Ahora es un buen momento para que cualquier persona que tenga una gran deuda de tarjeta de crédito considere obtener una tarjeta de transferencia de saldo. Las tasas de interés de tarjetas de crédito han alcanzado recientemente un promedio de 16.2%, por encima de su mínimo pandémico del 15.9%.

Al optar por una de estas tarjetas, es posible que puedas pagar cero intereses sobre la cantidad que transfieras, lo que te dará tiempo para invertir más dinero en saldar tu deuda real.

“Mi primer consejo para alguien que quiere reducir la deuda de su tarjeta de crédito es obtener una tarjeta de crédito de transferencia de saldo”, dice Ted Rossman, analista sénior de la industria en CreditCards.com, “y luego concentrarse en salir de la deuda lo más rápido posible”.

Piénsalo de esta manera: Retirar una deuda que te cuesta 16% o más de intereses es el equivalente a obtener un 16% de rentabilidad garantizada sobre la inversión, es un gran negocio.

Consigue una gran oferta de transferencia de saldo

Hacer una transferencia de saldo es bastante simple. Puedes presentar la solicitud en línea y la nueva tarjeta se encargará de la transferencia. Todo lo que tienes que hacer es proporcionar cierta información básica, como el número de cuenta de la tarjeta anterior y la cantidad que deseas transferir.

En función de tu límite de crédito u otros factores, la tarjeta de transferencia de saldo puede aprobarte la totalidad o parte del monto de la transferencia solicitada.

Pero, como era de esperar, hay algunas trampas. Por lo general, debes tener un puntaje de crédito bueno o excelente, alrededor de 700 o más, para calificar para un trato atractivo de transferencia de saldo, dice Rossman.

Por ejemplo, aunque las tarjetas anuncian cuánta deuda pueden transferir los consumidores, esa cifra puede ser menor para los consumidores sin un gran crédito, y no sabrás cuánto se te permitirá transferir hasta después de presentar la solicitud y obtener la aprobación.

“Si no tienes un buen crédito, es posible que el monto de la transferencia de saldo no sea exactamente lo que esperabas”, dice Jill González, analista sénior del sitio web de financiación al consumo, WalletHub.

Otra cosa a tener en cuenta al seleccionar una tarjeta de transferencia de saldo es la duración del período de interés del 0%, dice Gonzalez.

“Las tarjetas de crédito de transferencia de saldo desaparecieron del mercado casi por completo el año pasado, durante la pandemia”, dice Gonzalez. “Sin embargo, están regresando ahora mismo”. La mayoría de ellos ofrecen 18 meses sin interés, y algunos llegan hasta los 21 meses.

Por ley, el período mínimo sin intereses es de 6 meses, según Chi Chi Wu, abogada del Centro Nacional de Derecho del Consumidor.

También debes tener en cuenta que la mayoría de las tarjetas de transferencia de saldo cobran tarifas de transferencia, por lo general del 3% al 5% del saldo que se transfiere, dice Matt Schulz, analista principal de la industria de LendingTree.

Si estás comprando una tarjeta de transferencia de saldo, Rossman sugiere la tarjeta Wells Fargo Reflect, que ofrece un período de interés cero que podría extenderse hasta por 21 meses. Pagarás una tarifa de transferencia de $5 o el 3% del saldo, lo que sea mayor, si completas la transferencia dentro de los 120 días posteriores a la apertura de la cuenta.

Otras tarjetas a considerar incluyen Citi Simplicity y Citi Diamond Preferred, que tienen ofertas de transferencia de saldo sin intereses durante 21 meses. Su tarifa de transferencia es la mayor de $5 o 5%.

Algunas tarjetas de transferencia de saldo también incluyen un interés del 0% en las compras, así como en la transferencia. Pero todos los expertos con los que hablamos recomiendan que los consumidores con deudas de tarjetas de crédito no utilicen la nueva tarjeta para gastar en absoluto. En su lugar, usen efectivo o una tarjeta de débito para sus compras.

“Una gran parte de la reducción de la deuda es psicológica, y es necesario averiguar qué es lo que te endeudó en primer lugar y cómo evitar volver allí”, dice Rossman. “Es demasiado arriesgado tratar de eliminar las deudas antiguas y al mismo tiempo hacer malabares con nuevas compras de crédito”.

Otra razón para evitar el uso de estas tarjetas para nuevos gastos es que generalmente no ofrecen recompensas como puntos o devolución de efectivo, y el interés que cobran por nuevas compras puede ser alto, dice Schulz.

El desafío es pagar el saldo antes de que se ajuste la tasa. Deberás realizar todos los pagos a la compañía de la tarjeta de crédito a tiempo. Un descuido y puedes perder la tasa cero.

¿Qué pasa si no puedes transferir toda tu deuda a una tarjeta de tasa cero? Pídele a los emisores de tarjetas actuales una mejor tasa y hazles saber que estás tratando de hacer lo mejor para liquidar tus saldos.

Realizar pagos a tiempo también puede tener un gran impacto en tu puntaje crediticio. Aunque el objetivo es pagar tu deuda durante el período de tasa cero, si no lo alcanzas, una puntuación más alta puede hacer que pagues tasas de interés más bajas en el futuro.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.