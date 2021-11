Conoce la casa de Lupita Valero, la ‘guerrera’ mexicana que busca ganar ‘Nuestra Belleza Latina’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La bella mexicana Lupita Valero, quien en 2018 buscó representar a su país en Miss Universo y es una de las cuatro finalistas de ‘Nuestra Belleza Latina’, nos ha permitido conocer, por medio de diversos videos y fotografías, algunos detalles del hogar que tiene en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, de donde es originaria.

Gracias a sus postales hemos podido notar que comparte techo con su novio, Cristóbal Meneses Quintana.

Cocina

Su cocina es abierta y no muy amplia. Está equipada con alacenas de color café y con electrodomésticos de acero inoxidable.

Comedor

En abril del 2020, cuando recién comenzaba el Covid-19 en México, Lupita nos mostró su comedor, pero no lo hizo para presumirnos algún suculento platillo, sino que ese fue el sitio que eligió para hacer una serie de caretas que posteriormente donó a los médicos y enfermeros.

Gracias a esas fotografías pudimos notar que su comedor está conformado por una mesa rectangular de madera y con sillas de color café.

Sala

Su sala, ubicada justo a un costado de su comedor, está conformada por un sofá modular de color gris y por un ventilador de techo, el cual se convierte en su mejor aliado durante la temprana de calor.

En su sala también tiene un mueble que ella misma armó y pintó con la ayuda de su novio, un pequeño espejo y una televisión empotrada a la pared. @lupitavaleromx Quería algo bonito, barato y muy especial 🙌🏼 siendo victimas de la cuarentena 🥴🥴🥴 #hazlotumismo #ideas #couplegoals ♬ sonido original – Lupita Valero

Recámara

Su recámara está compuesta por una cama con ropa de cama de tono claro y base de madera rústica, así como por una pared que combina el tono gris con el verde.

También tiene ahí un espejo de cuerpo completo y un mini split que la ayuda a mantener su dormitorio lo más fresco posible. View this post on Instagram A post shared by Lupita Valero (@lupitavaleromx)

Taller de costura

Además de ser una apasionada del modelaje, Lupita también lo es del diseño y de la confección, a tal grado de que en un rinconcito de su casa cuenta con su propio taller de costura, en el que crea algunos de sus más espectaculares outfits. View this post on Instagram A post shared by Lupita Valero (@lupitavaleromx)

