Adele odia su estatus de “celebridad” y dice: “Es de risa que se me considere famosa”

La cantante Adele ha vuelto a dejar muy claro que no le entusiasma que su condición de artista musical lleve, automáticamente y sin su consentimiento, la etiqueta de “celebridad”: lo que especialmente en su Reino Unido natal implica que la prensa y las redes sociales parezcan tener autorización a la hora de husmear en sus asuntos más privados y, sobre todo, juzgarlos.

Por otro lado, la intérprete británica es lo suficientemente realista como para asumir que no le queda otra que aguantarse y aceptar que su figura, así como sus amoríos y su ámbito más cotidiano, generan un gran interés público y mediático. Eso explica que, además de poner sus propios límites con periodistas y seguidores, Adele también utilice sus canciones para aclarar posibles malentendidos y dominar el “relato” sobre su vida.

“No me gusta ser una celebridad, para nada… Esta es mi historia y siento que con el álbum estoy una vez más en poder de mi propia narrativa. A veces me parece de risa que se me considere famosa sólo por hacer mi trabajo. Sé que el estatus de celebridad es algo que viene con ello, pero no me gusta”, reconoció la diva inglesa a su paso por el programa de radio de Zane Lowe, en Apple Music.

