Susana Zabaleta arremete contra Yuri por comentarios homofóbicos

Susana Zabaleta lamentó los comentarios que realizó hace unos días Yuri, quien aseguró que se tuvo que “hacerse unos análisis” luego de descubrir que una de sus exparejas había resultado homosexual.

Durante el estreno de la puesta en escena ‘The Prom’, la actriz Susana Zabaleta se pronunció a favor de los mensajes de inclusión, debido a que este es el tema principal que aborda el montaje en el que ella da vida al personaje de Gigi Flores, y debido a que siempre ha sido una promotora de los derechos de la comunidad LGBTIQ, fue cuestionada sobre los recientes comentarios de la cantante Yuri, quien durante una entrevista con el Youtuber Alex Montiel, mejor conocido como Escorpión Dorado, aseguró que en alguna ocasión descubrió que una de sus parejas era gay, a lo que entre risas respondió que lo peor era que se había tenido que hacer unos análisis.

Sobre el polémico comentario, Zabaleta lamentó que en esta época sigan existiendo este tipo de actos discriminatorios, que incluso han provocado suicidios y solo generan una ola de odio.

“Me da lo mismo lo que diga Yuri. Me da mucha tristeza que todavía cometan esas estupideces cuando hay gente que ha sufrido mucho y hay tanta gente que han matado simplemente por el hecho de ser homosexual”, respondió ante la cámara del periodista Eden Dorantes.

Y reiteró que es muy penoso que la gente siga sin comprender el daño que provoca e insista en “decir cosas estúpidas“.

Al ser cuestionada sobre las personas que navegan con la bandera de Dios y las religiones, tal como lo ha hecho su colega, prefirió evadir el tema y huyó de los micrófonos.

“No voy a hablar de eso, no hablemos de personajes“, dijo antes de alejarse de los reporteros.

Recordemos que fue durante uno de los programas de YouTube del Escorpión Dorado, en donde Yuri fue cuestionada si alguna de sus exparejas había resultado homosexual, a lo que la cantante veracruzana respondió que sí y que había sido una experiencia horrible, pero que no le dolió, sino que realmente le había preocupado.

“No, no me ardió, me preocupé. No deja tú eso, me fui a hacer un análisis“, añadió al comentario que los usuarios de las redes sociales tomaron como ofensivo.

