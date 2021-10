VIDEO: Susana Zabaleta rechazó la misma oferta millonaria que le hicieron a Demi Moore

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La cantante y actriz mexicana, Susana Zabaleta reveló que, en la década de los años 90, le ofrecieron posar sin ropa por la misma cantidad que le ofrecieron a Demi Moore en la película “Una propuesta indecorosa”.

El programa “Pájaros en el Alambre” de Imagen Televisión, Zabaleta reveló que una persona de mercadotecnia de Playboy fue quien le propuso la cantidad de un millón de dólares si posaba en la revista a lo que lo rechazó por su hijo.

“Llega uno de mercadotecnia de Playboy y me dice: ‘oye te ofrezco tanto si sales en la revista’, entonces le dije ‘no, bajo ninguna circunstancia, te agradezco infinitamente’, pero Matías tenía 8 años, ¡imagínate que los amigos de Matías ahora sí que se la estén jalando conmigo!, no está bonito”, explicó la artista sobre el motivo de su negativa en entrevista para el programa “Sale el Sol”.

Además, debido a que, en ese entonces, había mucho de qué hablará la portada que Demi Moore para la revista de Vanity Fair donde aparece como “Dios la trajo al mundo”, mientras presumía su embarazo, Susana no dudó en poner como ejemplo a la actriz para hacer que los ejecutivos de la publicación desistieran de su oferta; sin embargo, resultó lo contrario.

“Como que habló con el señor y me dijo ‘oye, te ofrecen tanto, que si lo haces’, y yo ‘no, claro que no, por supuesto que no’, le dije ‘mira, ni aunque me ofrecieras lo de Demi Moore’, y entonces él se fue y me dijo ‘pues lo de Demi Moore’”.

Pese a que ella tenía muy claro que no debía hacer este proyecto tan prometedor, la intérprete “Susana Adicción” confesó que su mismo hijo la alentaba a hacerlo al conocer la cantidad que le millonaria suma que le iban a ofrecer.

“Me dijo Matías ‘¿quién es Demi Moore?’, le dije ‘Demi Moore es una muchacha que hizo una película y que…’, (me respondió) ‘¿y cuánto le ofrecieron o qué mamá?’, (le expliqué) ‘se le ofrece por una noche 1 millón de dólares’, Matías (contestó) ‘ah, pues si quieres hacerlo por mí no hay problema, si es por mí, dale’, pero le dije ‘no mi amor, ahorita lo estás diciendo así, pero eso se queda para siempre, las fotos se quedan para siempre jamás, y no es lo mismo que alguien te vea en bikini que ya pues… no”.

Finalmente, la también cantante dijo sentirse halagada por el dinero que le ofrecieron, aunque rechazó el trabajo.

“Se siente súper bonito, ya con eso, es como cuando te escriben una cartita y te mandan de ‘para mi eres el amor…’, y no vas a andar con él, pero dices ‘¡ay!, ¡qué rico!’, o cuando te mandan champagne al cuarto”.