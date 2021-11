Para qué sirve una licencia con Real ID en Estados Unidos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Las licencias con Real ID son muy útiles para aquellos conductores que frecuentan instalaciones federales, militares o nucleares, pero también para aquellas personas que constantemente viajan dentro del país. Se trata de una certificación de seguridad que está respaldada por varios requisitos exigidos por el gobierno federal, requisitos que, entre otras cosas, comprueban todos los datos asociados al portador del documento. De acuerdo con la ley que sustenta su existencia, la nueva fecha límite para tramitar el Real ID en Estados Unidos es el 3 de mayo de 2023.

El Real ID no es exclusivo de las licencias de conducir, también puede ser solicitado por personas que posean tarjetas de identificación para no conductores. En ciertos estados existen algunas alternativas, como las licencias de conducir mejoradas que se emiten en Michigan, Minnesota, New York, Vermont y Washington. Tanto las licencias o tarjetas de identificación con Real ID como las licencias mejoradas poseen algunos detalles en su diseño que las caracterizan y que no están presentes en las licencias estándar. Cuando finalice el plazo para su solicitud, las personas con licencias estándar no podrán abordar vuelos nacionales con su licencia de conducir habitual, a menos que presenten otras pruebas de identidad.

Los privilegios que conceden tanto las licencias mejoradas como las que poseen Real ID están respaldados por todos los documentos que las autoridades exigen para poder concederlas, principalmente pruebas de identidad, de residencia y de ciudadanía o presencia legal en Estados Unidos, también algunas pruebas de datos personales como la fecha de nacimiento. Estas licencias, además, conceden los mismos privilegios porque derivan de las leyes aprobadas por el Congreso para mejorar la seguridad del país, luego de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001.

Debido a toda la documentación que requieren, los inmigrantes indocumentados no resultan elegibles para este tipo de certificación de seguridad, ni siquiera en los estados donde existen leyes que les permiten obtener licencias de conducir. En estos casos, el documento expedido no posee las imágenes distintivas en la esquina superior derecha (estrella, oso grizzly) sino la frase “Federal Limits Apply”, la cual también pasará a ser común en las licencias estándar a partir del 2023.

Aunque no sustituyen el pasaporte estadounidense al abordar vuelos internacionales, las licencias con Real ID permiten cruzar la frontera hacia Canadá, México y algunos países del Caribe.

También te puede interesar: Licencia de conducir en Estados Unidos: cuán obligatorio es tramitar una con Real ID