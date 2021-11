Hispana embarazada asesinada a tiros por motociclista después de que ella intentó atropellarlo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Una bibliotecaria latina embarazada fue asesinada a tiros por un motociclista en un incidente de “furia en la carretera”, después de que ella lo golpeara intencionalmente mientras conducía.

Sara Nicole Morales, de 35 años, fue asesinada a tiros frente a su casa en el condado de Volusia, Florida, el sábado.

La policía del condado de Orange dice que la bibliotecaria conducía un Kia azul cuando atropelló intencionalmente al motociclista Andrew Derr, de 40 años, informó la cadena Fox35.

Derr y otros testigos intentaron detener a Morales. La siguieron y uno de los testigos llamó al 911.

La policía informó que cuando la bibliotecaria llegó a su casa, entró a buscar un arma antes de apuntar a Derr y a los testigos.

Morales recibió varios disparos de Derr, luego de un enfrentamiento en la calle.

De acuerdo con una llamada al 911, un operador preguntó: “¿Por qué le disparó?”

La persona que llamó respondió: “Porque ella le apuntó con un arma”.

Imágenes de Bodycam muestran a Derr tirado en el suelo, mientras los policías inspeccionan la escena, momentos después del tiroteo.

Él dice: “Por favor, no me disparen. Esa chica trató de matarme. Me apuntó con el arma. Lo siento mucho. No me estoy moviendo”.

Morales respiraba cuando le dispararon, pero murió a causa de sus heridas después de llegar al hospital.

Los policías dijeron que Derr tiene un permiso válido para portar armas ocultas de Florida y cooperó con la policía desde el comienzo de su investigación.

En el lugar se recuperó una pistola perteneciente a Morales.

Derr no resultó herido ni cayó de su motocicleta, ya que la policía calificó el accidente de “menor”.

La bibliotecaria estaba embarazada de cuatro a cinco meses y dejó una hija de 11 años y un prometido.

La investigación continúa y nadie ha sido acusado hasta ahora.