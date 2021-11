Conejitas que vivían en la mansión Playboy debían cumplir una regla a cabalidad

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La mansión del fallecido Hugh Hefner es decir, la mansión Playboy, ha dado pie a todo tipo de leyendas urbanas a lo largo de los años por sus legendarias fiestas a las que acudían celebridades de todo tipo, pero en el hogar del creador de la revista Playboy también había una serie de normas muy estrictas que nadie podía saltarse. Entre ellas, las conejitas tenían una regla que debían seguir rigurosamente y a cabalidad si no querían tener problemas luego.

Las conejitas que vivían con él tenían en la mansión Playboy tenían como norma inquebrantable regresar a la mansión antes de las nueve de la noche o se arriesgaban a acabar durmiendo en el jardín, según ha desvelado ahora la antigua modelo Playboy, Jenna Bentley. Ella se instaló en la mansión conocida como ‘Bunny House’, que se encontraba al lado de la vivienda principal donde Hugh Hefner residía con sus novias, cuando tenía 18 años y compartía la casa con otras doce chicas.

Sus recuerdos de aquella época son maravillosos, aunque reconoce que ningún chico podía acudir a visitarlas y que, antes de mudarse, tenían que firmar un acuerdo de confidencialidad prometiendo que no desvelarían nada de lo que vieran en la mansión Playboy. Y no era para menos, porque Jenna Bentley asegura que ha visto a un sinfín de personalidades muy conocidas haciendo cosas inimaginables. View this post on Instagram A post shared by Hugh M. Hefner (@hughhefner)

A cambio de su discreción y de seguir las reglas, las conejitas Playboy vivían en una especie de ‘casa de Barbie’ real y podían pedir lo que se les antojara a cualquier hora del día con tal solo descolgar el teléfono. View this post on Instagram A post shared by Hugh M. Hefner (@hughhefner)

Sigue leyendo:

Dolly Parton vuelve a vestirse de conejita Playboy a sus 75 años

Ella es Victoria Volkóva, la primera mujer trans en la portada de “Playboy” México

Alicia Machado confesó a Ismael Cala que volverá a posar para Playboy