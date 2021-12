Confirman salida de Teresa Rodríguez de ‘Aquí y Ahora’ en Univision

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Se ha confirmado que Teresa Rodríguez dejará de ser co-presentadora en “Aquí y Ahora” de Univision. La periodista se convertirá en la portavoz de una nueva iniciativa de la compañía que se enfocará en celebrar las contribuciones positivas de los hispanos en los Estados Unidos, así como en otros proyectos. Los detalles se anunciarán a principios de 2022.

Rodríguez dejará su papel como copresentadora de la revista de noticias a fin de año para enforcarse a tiempo completo en su nueva asignación.

Teresa se unió a Univision en 1982 como copresentadora de “Noticiero Univision”, convirtiéndose en la primera latina en presentar un noticiero nacional en los Estados Unidos. Es la ganadora de 15 premios Emmy por su trabajo como periodista en la galardonada y altamente sintonizada revista de noticias de Univision “Aquí y Ahora”. También ha sido reconocida con los premios George Foster Peabody y Silver Angel for Excellence in Media Awards. Su nombre figura en la lista de Mujeres Más Poderosas de la revista New York Moves de 2013 y su trabajo en los medios ha sido reconocido por The Hollywood Reporter como uno de los 10 puntajes Q Score más altos entre los latinos en los Estados Unidos. También ha sido reconocida con dos premios GLAAD, uno en 2016 por el reportaje “En Cuerpo Ajeno”, que examinó la vida de cuatro personas transgénero y otro en 2017 por un reportaje sobre una reconocida cantante venezolana y su hijo transgénero.

Uno de sus libros, “Las hijas de Juárez: una historia verdadera de asesinato en serie al sur de la frontera”, es uno de los libros más vendidos en los Estados Unidos y una lectura obligada en muchas de las instituciones educativas de todo el país por su investigación sobre los feminicidios en Juárez, México. También contribuyó al libro “Count on Me: Tales of Sisterhood and Fierce Friendships”, una colección de ensayos sobre mujeres.

Rodríguez es miembro fundador del Consejo de Liderazgo de Mujeres de Univision que ayuda a empoderar a futuras líderes dentro del mundo empresarial. También participa en proyectos e iniciativas que brindan información a las familias para que puedan desempeñar un papel activo en el avance de la educación de sus hijos. Se ha desempeñado como portavoz en español de la campaña Go Red for Women de la American Heart Association.