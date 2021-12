El Tri celebra la vuelta de la magia: Diego Lainez marcó un gol en la victoria del Betis [video]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El centrocampista mexicano del Betis Diego Lainez va dando pasos en su plena recuperación después de su lesión del pasado verano y, además de su primera titularidad en la presente temporada, se estrenó ante el gol con el que marcó ante el CFI Alicante en la ronda preliminar de la Copa del Rey.

El mediapunta de Villahermosa logró a los 28 minutos del partido ante los alicantinos el segundo de los cuatro goles con los que los pupilos del chileno Manuel Pallegrini solventaron con holgura la eliminatoria copera, en la que el mexicano demostró que va avanzando y que su lesión ya es historia.

Diego Lainez ya jugó por vez primera esta temporada a finales del pasado octubre en el partido de Liga Europa ante el Bayer Leverkusen alemán (1-1) después de dos meses y medio de recuperación del doble esguince de tobillo que se produjo con la selección de su país en los Juegos Olímpicos de Tokio, el pasado 6 de agosto.

En ese partido por el bronce olímpico entre México y Japón, saldado con victoria del Tri por 3-1, Lainez sufrió una lesión que lo tuvo en el dique seco hasta el duelo con el conjunto alemán, cuando saltó al césped del Villamarín tras el descanso en sustitución del capitán bético, Joaquín Sánchez, quien anoche le sirvió en bandeja su gol.

El capitán bético, quien rubricó a sus 40 años una actuación estelar ante el CFI Alicante, casi dobla la edad a Lainez (21) y en las cuentas oficiales del Betis aparece tutelando a un jugador que, tras los meses complicados que ha vivido, trabaja para alcanzar el nivel que ya se le vio la pasada temporada.

Diego Lainez for Real Betis today :

• 1 goal ⚽️

• 1 key pass 🔑

• 1/1 in crosses ✅

• 3/4 dribble attempts ✅

• 5/8 ground duels 👟

Progression 😁 pic.twitter.com/2Wen6HTj9l — Future of mex 🇲🇽 (@FUTOMEX) December 1, 2021

Con los minutos jugados en la noche copera, el ’20’ bético ya suma 152 en los cinco partidos en los que ha jugado en el presente ejercicio, en el que ya se postula como una pieza más en el sistema de rotaciones de Pellegrini para hacer frente a las tres competiciones en las que el Betis está inmerso: Liga, Liga Europa y Copa del Rey.

El propio Pellegrini destacó, en una entrevista con EFE el pasado noviembre, la importancia que tiene para él Diego Lainez, de quien dijo que “está agarrando su mejor forma” en una temporada “complicada” porque su lesión “se le alargó mucho: ojalá alcance el nivel de la temporada anterior porque siempre es un jugador importante para nosotros“, dijo.

Pellegrini citó por vez primera en este ejercicio al mexicano el pasado 28 de septiembre para el choque de Liga Europa ante el Ferencvaros húngaro y, posteriormente, ha ido entrando paulatinamente en la dinámica de camio del técnico de Santiago aunque lastrado por un edema por el que no le remitía el dolor en el tobillo.

Sin embargo, no fue hasta ayer en Alcoy (Alicante) cuando el mediapunta mexicano apareció en el once bético y jugó hasta el minuto 70 del partido, cuando fue sustituido por otro valor emergente de la mano de Pellegrini, el centrocampista canterano Rodrigo Sánchez ‘Rodri’. 713- Diego Lainez🇲🇽 scored a goal again after 713 days with Real Betis in Copa del Rey.



He was the sub-leader of his team in dribbles completed (3), created a goal chance and gave 10 successful passes.



Reappearance. pic.twitter.com/Ibln6FvmML— OptaJorge (@OptaJorge) December 2, 2021

La importancia del partido copero en el rodaje de futbolistas como Lainez la destacó Pellegrini al final del duelo ante los alicantinos al afirmar que dio minutos a jugadores como el mexicano, el portero Joel Robles y el central Kike Hermoso en un duelo en el que, además de ello, privilegió el “funcionamiento como equipo” de los suyos: “fue un partido serio y útil para el plantel”, afirmó.

Diego Lainez firmó por el Betis hasta 2024 en enero de 2019 en una operación en la que el conjunto verdiblanco pagó unos quince millones de dólares al América de México y jugó en la pasada temporada un total de 21 partidos, ocho de ellos como titular.

