VIDEO: Montserrat Oliver defiende a Galilea Montijo y Ninel Conde tras ser vinculadas con el narcotráfico

El libro sobre el crimen organizado “Emma y las otras señoras del narco” no deja de acaparar la atención de los medios de comunicación ya que dentro de su contenido aparecen nombres de grandes figuras del espectáculo de la talla de Galilea Montijo, Ninel Conde, Andrés García y Joan Sebastian.

De acuerdo con la investigación realizada por la periodista, Anabel Hernández, las estrellas de televisión tenían vínculos cercanos con los narcotraficantes más poderosos del país; incluso, algunos de ellos habrían tenido relaciones sentimentales.

Una vez que fue destapado el escándalo, la conductora de Hoy y La Bombón Asesino salieron ante las cámaras para desmentir la información calificándola como “falsa” y dañina para su imagen como figuras públicas.

En su defensa, la especialista en temas de seguridad y narcotráfico confesó que cuenta con la información necesaria para para comprobar todo lo que se relata en su más reciente publicación periodística.

Pero en esta ocasión, durante la transmisión del programa matutino de TV Azteca, “Venga La Alegría”, se compartió una entrevista con la conductora de televisión, Montserrat Oliver, quien habló sobre sobre los señalamientos que involucran a varias de sus compañeras de profesión.

Sin guardarse nada, la conductora de “Montse y Joe” aseguró que le da “risa” todo lo que se dice sobre las famosas y famosos presuntamente involucrados con temas del narcotráfico.

Fiel a su estilo, la modelo y experta en deportes aseguró que siempre se supo que las famosas y famosos iban a reuniones o fiestas encabezadas por los capos más poderosos del país, pues representa una fuente de trabajo.

“Todo el mundo sabía, desde hace años, que esa gente (los narcos) hacen fiestas y contratan gente. Es fuente de trabajo. Para qué juzgar”, detalló.

En cuanto a las presuntas relaciones sentimentales, Montserrat Oliver dijo que el “corazón no ve”. Además, dejó claro que cuando se enamora de alguien no le preguntas a qué se dedica o de dónde provienen sus ingresos.

Otro de los que se pronunció al respecto fue Julión Álvarez, quien después de los Premios Bandamax pidió que dejaran en el pasado lo que cada persona había decidido hacer en aquel momento.

“Yo estoy totalmente en contra, ya lo que pasó, pasó. Si fue o no fue, los hombres no tenemos memoria y si ya no están, menos. Yo creo que, entre colegas, ojalá nos sumemos al apoyo de ellas porque se me hace una injusticia y yo que lo he vivido, una nota, un chisme, un “el que se dice”, eso, al gobierno americano sí le llama la atención y por si simple hecho de ser mencionado caemos en esa lista en la que estoy yo”, fueron las palabras del cantante nacido en Chiapas, quien aseguró que su caso se ha ido esclareciendo poco a poco.

