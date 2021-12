Cómo reducir los niveles de colesterol

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Con la edad, nuestros niveles de colesterol “malo” son más propensos a aumentar y nuestro colesterol “bueno” tiende a descender a niveles inferiores a los ideales. Hace tiempo que sabemos que esto puede aumentar los riesgos de desarrollar una enfermedad cardiovascular (CVD). Los hábitos de estilo de vida, como hacer ejercicio y seguir una dieta saludable para el corazón son importantes, pero no siempre pueden reducir el colesterol lo suficiente. Por lo tanto, a menudo se añaden medicamentos al tratamiento, especialmente las estatinas, el tipo más común de medicamento para el colesterol. Este grupo de fármacos incluye atorvastatina (Lipitor), fluvastatina (Lescol XL), lovastatina (Altoprev), pitavastatina (Livalo), pravastatina (Pravachol), rosuvastatina (Crestor, Ezallor) y simvastatina (Zocor, FloLipid).

En general, los expertos coinciden en que los adultos con CVD deben tomar una estatina. El consenso es menor en lo que respecta a las personas que no padecen una enfermedad cardiovascular, pero que corren el riesgo de desarrollarla, especialmente los mayores de 75 años.

“Durante años, se les ha dejado fuera de la ecuación, ya que las personas mayores de 75 años no solían participar en los ensayos originales sobre medicamentos para reducir el colesterol”, dice el doctor Howard Weintraub, director clínico del Centro Médico Langone de la Universidad de Nueva York. Como resultado, dice, a algunos de ese grupo de edad que podrían beneficiarse de las estatinas se les aconsejó no tomarlas. Otros las rechazaron por los efectos secundarios, como el dolor y el daño muscular, los problemas hepáticos y el aumento del azúcar en la sangre. Pero los estudios de los últimos años han incluido a personas a partir de los 75 años. Un estudio observacional de 2020 publicado en JAMA encontró que los adultos de 75 años o más que comenzaron el tratamiento con estatinas tenían un 20% menos de probabilidades de morir de una enfermedad cardíaca en comparación con los que no las usaron.

Sin embargo, siguen existiendo dudas. Los adultos mayores suelen tomar múltiples medicamentos, que podrían interactuar con las estatinas. Y para algunas personas de 75 años o más, los posibles efectos secundarios pueden ser mayores que los beneficios, especialmente cuando los niveles de colesterol son solo ligeramente anormales, dice el doctor Michael Hochman, médico de medicina interna en Keck Medicine de USC en Los Ángeles. Por eso muchos cardiólogos e internistas han optado por un manejo más personalizado del colesterol, en el que analizan la salud general y las preferencias de sus pacientes. “No hay una serie de reglas para todos los adultos mayores”, dice Weintraub. Esto es lo que debes saber sobre cómo reducir el colesterol, sea cual sea tu edad.

Cambios en el estilo de vida que pueden ayudar

Cualquiera que sean tus niveles de colesterol, puedes beneficiarte de los siguientes consejos. “Es necesario reunir todos estos pasos para mejorar el colesterol y reducir el riesgo general de sufrir una enfermedad cardiovascular”, dice el doctor Amit Khera, director del programa de cardiología preventiva del Centro Médico UT Southwestern de Dallas.

1. Come de forma inteligente. La Asociación Americana del Corazón (AHA) aconseja limitar el consumo de la carne roja y procesada, los productos lácteos enteros, los alimentos fritos, el sodio y el azúcar agregado. En cambio, céntrate en los productos del campo, los cereales integrales y las aves de corral, el pescado y las nueces, y utiliza aceites saludables, como el aceite de oliva.

2. Muévete más todos los días. El ejercicio aeróbico regular como caminar a paso ligero puede aumentar el HDL “bueno” y reducir los niveles de triglicéridos (un tipo de grasa en la sangre), y el entrenamiento de resistencia puede reducir el LDL “malo”, según una declaración científica de la AHA.

3. Mantén un peso saludable. El sobrepeso puede aumentar el colesterol malo y reducir el bueno, dice la AHA. Pero perder una cantidad moderada puede ayudar: En un estudio, las mujeres con sobrepeso que perdieron entre el 5% y el 10% de su peso corporal vieron cómo su LDL se reducía en unos 10 puntos y los hombres en unos 4.5 puntos.

4. Deja de fumar. Las investigaciones reportan que fumar puede elevar los niveles de HDL en 2.2 puntos.

Lo que es normal y lo que no lo es

Los niveles ideales de colesterol son generalmente los mismos para todos los adultos, dice Khera. Los niveles son:

Colesterol total inferior a 200 mg/dL.

Colesterol LDL “malo” por debajo de 100 mg/dL.

Colesterol HDL “bueno” de al menos 40 mg/dL para los hombres; 50 mg/dL para las mujeres.

Triglicéridos inferiores a 150 mg/dL.

Los adultos sanos deberían someterse a pruebas de colesterol cada cuatro o seis años, según la AHA. Pero si tus resultados están en el límite o si tienes una enfermedad cardiovascular, lo mejor es que te hagas las pruebas con mucha más frecuencia, dice Weintraub. Si ya tomas una estatina, deberías hacerte una revisión cada año.

Cuándo debes considerar usar estatinas

En general, El Colegio Americano de Cardiología (ACC) y la AHA recomiendan el uso de estatinas para:

Adultos de cualquier edad con CVD y aterosclerosis (acumulación de placa en las paredes arteriales), o que han tenido un ataque al corazón o un derrame cerebral. El objetivo es conseguir que tu LDL sea menor de 70, y aún más bajo es mejor, dice el doctor Steven Nissen, presidente de medicina cardiovascular en la Clínica Cleveland. “Si ya tienes una enfermedad cardíaca o has tenido un ataque al corazón o un derrame cerebral, intenta llegar a menos de 70″, dice. “Menos de 55 es lo ideal”.

Muchos adultos con diabetes tipo 2. Para quienes tienen entre 40 y 75 años, el ACC y la AHA recomiendan dosis de intensidad moderada de estatinas como atorvastatina, pravastatina, rosuvastatina o simvastatina, y dosis de alta intensidad de estatinas como atorvastatina o rosuvastatina para quienes tienen múltiples factores de riesgo de una enfermedad cardiovascular (como el colesterol alto y la presión arterial alta). A partir de los 75 años, los grupos dicen que el uso de estatinas podría ser razonable si se han discutido los riesgos y beneficios con el médico.

Adultos de 40 a 70 años con un nivel de LDL igual o superior a 190. En este caso, la AHA y el ACC recomiendan la dosis más alta de estatina que la persona pueda tolerar con seguridad.

Cuando no está del todo claro

Los grupos recomiendan que se considere la posibilidad de tomar una estatina de intensidad moderada si eres menor de 75 años y tienes un nivel de LDL superior a 70 mg/dL y cierto riesgo de CVD con aterosclerosis. Pero muchos adultos con niveles de LDL en ese rango y otros riesgos de una enfermedad cardiovascular podrían ajustar su colesterol solo con cambios en el estilo de vida, dice Hochman.

Una calculadora que evalúa el riesgo a 10 años de sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral, como la calculadora de la AHA puede ser un punto de partida para hablar con tu médico sobre tus opciones. Básicamente, son cuestionarios que utilizan tu edad, raza, presión arterial y niveles de colesterol, así como antecedentes de salud y el historial de tabaquismo para estimar tu riesgo de sufrir un ataque al corazón o un derrame cerebral en la próxima década. Los resultados pueden ayudarte a ti y a tu médico a determinar si debes comenzar a tomar medicamentos para reducir el colesterol.

El resultado ideal es por debajo del 7.5%. Si el tuyo es intermedio (7.5% a 19.9%), “considera otros factores, como los antecedentes familiares de enfermedades cardíacas y las preferencias personales”, dice el doctor Adam Cifu, profesor de medicina de UChicago Medicine.

Pero estas calculadoras no son infalibles. Un análisis de 2018 descubrió que pueden sobreestimar el riesgo hasta en un 20% e incluso más para las personas de raza negra. Y una investigación publicada recientemente en la revista Circulation sugiere que las herramientas pueden subestimar el riesgo para las personas de origen sudasiático. Además, no siempre son precisos para las personas mayores de 75 años, dice Cifu. Por eso suele aconsejar a sus pacientes, especialmente a los mayores de 75 años, que utilicen los resultados solo como una guía.

Otra opción para medir tu riesgo es una exploración de calcio en las arterias coronarias, que puede revelar cuánta placa calcificada se ha acumulado en tus arterias. “Si el tuyo es muy bajo para tu edad, no necesitas tratamiento”, dice Khera, coautor de las directrices de 2019 del ACC-AHA sobre la prevención primaria de las enfermedades cardiovasculares. Y si comienzas a tomar una estatina y la encuentras intolerable (por ejemplo, tienes dolores musculares que dificultan el ejercicio), pregúntale a tu médico acerca de una dosis más baja o de tomar la estatina en días alternos o dos veces por semana, dice la doctora Nieca Goldberg, cardióloga de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York. “En estos casos, a menudo combinamos estatinas con otros medicamentos para el colesterol, como ezetimiba [Zetia]”, dice. Y los nuevos medicamentos conocidos como inhibidores de PCSK9 a veces pueden ser más eficaces que las estatinas. Pero no siempre están cubiertos por el seguro.

Por último, recuerda que tú eres una pieza clave en la toma de decisiones, ya sea para seguir con los cambios en el estilo de vida o para agregar medicamentos. “Al final del día”, es una decisión individual”, dice Hochman.

Nota del editor: Una versión de este artículo también se publicó en la edición del boletín Consumer Reports On Health de noviembre de 2021.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.