Simu Liu sobre su papel de Shang-Chi: “Todas las comunidades merecen un superhéroe”

Simu Liu es la nueva estrella de Marvel. El actor canadiense de origen chino ha alcanzado fama global a sus 32 años tras su papel protagonista en “Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings” (Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos), film que se estrenó el pasado septiembre con gran éxito.

Liu se convirtió en el primer asiático en tener un rol protagónico en una película de Marvel con un personaje, Shang-Chi, al que seguro veremos en nuevas entregas del MCU (Marvel Cinematic Universe) interactuando con otros superhéroes.

Simu Liu estuvi recientemente en Nueva York promocionando el blu-ray y versión digital de la película –y también para aparecer en Saturday Night Live– y pudimos hablar con él sobre su niñez como inmigrante, sus inicios como actor, el orgullo de ser el primer superhéroe asiático, cómo logró su papel de Shang-Chi y la forma en que este reciente éxito le cambió la vida.

Pregunta: Todas las películas de Marvel son un gran evento, pero creo que está tomó a mucha gente por sorpresa. ¿Cuál crees que es el secreto del éxito de esta película?

Simu Liu: No sé si esto es un secreto, pero creo que hicimos una buena película. Creo que hicimos algo que es un espectáculo que se puede disfrutar en cines. Salió en un momento de un poco de incertidumbre. Al final del día lo que me tomó por sorpresa fue cómo la audiencia estaba deseosa de ir a las salas de cine para ver esta película, para ver esta historia, para ver esta introducción a este superhéroe maravilloso.

P.: Y ésta es la primera película del Universo Marvel protagonizada por un asiático .¿Cómo te sientes?

S.L.: Muy, muy… increíble. Lo he dicho ya probablemente 400 veces pero es importante: cuando yo era niño nunca tuve ese tipo de representación. Cuando yo veía a un superhéroe en la televisión o en películas, nunca se parecía a mí. Crecer en una sociedad como inmigrante, si no estás viendo ese tipo de representación, constantemente te sientes cómo un outsider. No sé si tú has sentido de la misma forma. Todos merecemos sentir que pertenecemos a dónde estamos, especialmente si hemos estado 20, 30 años aquí. Creo que esta película llega lejos. Especialmente porque las películas de Marvel tienen tanto gancho con los niños. Es increíble poder dar a los niños hoy algo que yo nunca tuve, que es ese sentido de pertenencia, ese sentido de orgullo cuando ven la televisión.

P.: Los latinos aún estamos esperando. Queremos nuestro superhéroe.

S.L.: Oscar Isaac es Moon Knight. Ésa va a salir pronto, por la que estoy muy emocionado. Pero sí, todas las comunidades se merecen ese tipo de representación. Hay algo muy especial en ser un superhéroe. Es alguien a quien los niños y la gente idolatran. Es realmente un faro de esperanza e inspiración. Todos necesitamos tener eso.

P.: ¿Es cierto que solías vestirte como Spider-Man?

S.L.: ¡Sí, sí! Cuando empezaba como actor en Toronto no tenía mucho trabajo. Así que uno de los empleos extraños que tomé fue vestirme como Spider-Man en fiestas de cumpleaños de niños. Desfortunadamente el traje no me quedaba tan bien ni tenía la calidad de un traje de película de Hollywood. Aparecía en muchas casas como un Spider-Man de $30 dólares terrible. No era lo mejor, no era mi cosa favorita. Muchos de los niños no se creían que yo era Spider-Man y me rechazaban inmediatamente. Empezaban a pegarme patadas, golpes y a gritar: “Tú no eres Spider-Man, tú no eres Spider-Man”.

Simu Liu nació en China, pero emigró a Canadá a los 5 años. / Foto: Marvel Studios

P.: Y esto fue después de tú dejaras tu carrera en administración de empresas.

S.L.: Gracias por protegerme. ¡Me despidieron! Estaba en casa, sin trabajo, sin dirección en la vida… y decidí un poco por capricho darle una oportunidad a esto. Honestamente creo que el universo estaba tratando de decirme algo. Seguí mi instinto y de alguna manera estoy aquí.

P.: Empezaste tu carrera como actor hace unos 10 años, más o menos…

S.L.: Sí. Diría que un poco menos. Empecé en 2012. Pero cuando digo “empecé” me refiero a que era un extra de fondo, hacía posados para fotos de stock por 100 dólares… Hacía cualquier cosa. Ni siquiera lo llamaría actuar.

P.: Pero ahora estás aquí, con una película grande, un éxito enorme. Ese camino, ¿lo ves como algo progresivo o estabas haciendo cosas más pequeñas y de pronto, ¡boom!?

S.L.: Creo que algo entre medias. ¿Pienso que mi carrera fue una progresión lineal? No, no. Hubo muchas noches sin dormir. A veces pasaban semanas y meses sin encontrar trabajo. Era muy frustrante. Pero siempre mantuve la creencia de que si mantenía el rumbo, trabajaba duro y trataba de crearme las oportunidades tanto como podía, al final sería exitoso. Quizá tomaría un año, cinco años, diez o quince, pero si seguía adelante, eventualmente vería los frutos de mi trabajo. Hubo un par de momentos grandes en el camino, y otros donde fui capaz de crear algo que realmente ayudó, escribiendo algo o dirigiendo un corto. Así que fue más bien como una escalera: nada y de repente un pequeño salto.

Tony Chiu-Wai Leung y Fala Chen es una escena del film. / Foto: Marvel Studios

P.: Pediste el papel de Shang-Chi a través de un tuit, en Twitter.

S.L.: ¡Sí!

P.: ¿Se lo recomiendas a otros actores?

S.L.: Esto es lo que recomiendo: visualizar dónde quieres estar. No puedo garantizar que vayas a conseguir un trabajo porque lo tuitees. Pero creo que no hay nada malo en marcar un objetivo y decir: ésa es la dirección en la que quiero ir. Permitirse a uno mismo perseguir al 100% ese objetivo es la lección de esa historia. No simplemente tuitear algo.

P.: ¿Ha cambiado mucho tu vida desde este éxito?

S.L.: Definitivamente no duermo tanto como acostumbraba. Ha cambiado inmensamente. Siento que ahora tengo esta enorme plataforma que puede utilizar para hablar de temas. Y eso es bueno y, no diría que malo, pero tiene un lado positivo y lado negativo. Creo que mucha de mi vida ahora es aprender a ajustarme a tener eso, aprender cuándo utilizarlo y cuándo mantenerme respetuosamente en silencio. Lo que estoy muy emocionado de hacer es poder crear arte y trabajar con gente a la que admiro en la industria. Es un momento muy optimista para mí. No puedo esperar al futuro, ya quiero ver cuál es la próxima oportunidad.

P.: Y ahora la película sale en Blu-ray, digital y DVD. Imagino que estarán incluyendo material que no pudimos ver en la película.

S.L.: ¡Seguro! ¡Sí! Hay algunas cosas cool. Creo que como fan o como alguien que compra Blu-rays –si es que alguien aún compra Blu-rays-, siempre me gustó ver las escenas eliminadas. Siempre me fascinó ver cómo se crea una película, qué partes se consideran excesivas o no necesarias para la historia final. Creo que hicimos una película muy ajustada. Obviamente pienso que nuestra película es increíble, pero echo de menos algunas de esas escenas eliminadas. Es bonito volver y verlas de nuevo, aunque solo sea por recordar el momento de rodarlas. Hay muchas cosas divertidas. Escenas mías con Awkwafina. Ben Kingsley tiene cosas increíbles también que desafortunadamente no pasaron el corte. Será divertido.

Awkwafina y Simu Liu en una escena de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. / Foto: Marvel Studios

P.: Suena divertido.

S.L.: Pienso… Esto no tiene que ver con el Blu-ray. Pero creo que “Assembled”, el documental de Disney+ sobre nuestra película, es absolutamente increíble. Cuando estábamos rodando teníamos a un cámara siguiéndonos, aparecía de vez en cuando, nos hacía una pregunta… Yo no sabía en qué iba a resultar, pero ver todo ese material junto realmente se sintió como estar de nuevo en Sidney. Para mí personalmente fue tan nostálgico, ser capaz de volver ahí. Especialmente porque estábamos en medio de la pandemia. El equipo nos veíamos todos los días y era la única gente a la que veíamos. Éramos esta pequeña burbuja y se sintió… sí, es un recuerdo maravilloso. Me encantaría compartir eso con el mundo.

P.: ¿Qué es lo siguiente para este personaje?

S.L.: ¡Ojalá lo supiera! Pienso que lo volverán a hacer. No he tenido ninguna conversación formal ni nada parecido, pero creo que queda mucha historia que contar de este personaje. Estoy entusiasmado de ver su historia progresar y también de verle interactuar con otra gente en el MCU, sea quien sea.

