Aleida Núñez exhibe desde una escalera sus voluptuosas curvas con diminuto vestido azul

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La espectacular belleza de Aleida Núñez sigue provocando todo tipo de reacciones dentro de las redes sociales, en donde nuevamente compartió algunas imágenes que dejaron a la vista de millones de seguidores sus curvas de infarto.

Aunque hace unos días regresó al teatro con la obra ‘Amor de tres’ y se ha ganado el reconocimiento del público gracias a su talento como actriz y cantante, otro de los escenarios preferidos para derrochar sensualidad y belleza ha sido su página oficial de Instagram, en donde ya suma cerca de 3 millones y medio de seguidores que han caído rendidos ante sus encantos.

Y fue precisamente a través de dicha comunidad virtual en donde este lunes logró causar revuelo gracias a un diminuto vestido color azul, con el que su voluptuosa figura logró conquistar el corazón de más de 40 mil fanáticos que calificaron la publicación con un “me gusta”.

Pero eso no fue todo, ya que la serie de cuatro fotografías en donde la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, modeló de perfil y ligeramente de espaldas a la cámara un diminuto vestido que dejó ver sus estilizadas piernas, también logró generar una lluvia de halagadores mensajes en los que destacaron lo bella que luce en prácticamente todas sus publicaciones.

Y es que la actriz está segura de la impactante belleza que posee, por lo que hace unos días anunció el lanzamiento de su propia página de contenido exclusivo, en donde promete compartir seductoras fotografías que dejan muy poco a la imaginación creadas para sus más exigentes fanáticos, para muestra de ello se encuentra una atrevida postal en la que bajó un enorme abrigo de piel para quedar topless frente a la cámara. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Sin embargo, esta ocasión dejó con la curiosidad a sus fanáticos, pues solo se aprecia una parte de la provocativa toma que asegura mostrará por completo dentro de la página Aleidavip.com.

Mientras que en una toma similar, la bella actriz de melena rubia acaloró su galería fotográfica mostrando otro seductor ángulo de su anatomía, en esta ocasión prefirió cubrir sus voluptuosos encantos tan solo con una manta que estuvo a punto de exponer su piel completamente desnuda. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

También te puede interesar:

–Aleida Núñez regresa al mar para exponer sus curvas con un seductor traje de baño

–Aleida Núñez roba corazones luciendo sus estilizadas piernas con un diminuto vestido rojo

–Aleida Núñez anuncia su página de contenido exclusivo posando de espaldas y con mini shorts