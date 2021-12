Canelo lo dejó decepcionado: Caleb Plant aparece luego de ser vencido por el mexicano

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ya ha pasado un mes de la pelea entre Saúl Álvarez y Caleb Plant. En aquel combate, el mexicano derrotó por nocaut al estadounidense en el round 11. En la lona, Plant perdió el cinturón súper mediano de la FIB y Canelo logró alzarse con la victoria. Luego de varias semanas, “Sweethands” dio sus impresiones de aquel combate.

“No voy a mentir, me sentí decepcionado, yo iba con la mente en ganar (…) no venía a regalar mi cinturón. Tenía en mi mente salir con el triunfo, pero al final creo que lo hice bien y demostré que pertenezco al nivel más alto”, sentenció Plant en una entrevista para Fighthype.

En este sentido, Caleb Plant reconoció que necesita tiempo libre para poder sobrellevar el resultado adverso que recibió aquella noche en Las Vegas. El púgil estadounidense se tomará un tiempo antes de volver al cuadrilátero.

“Estuve triste, había trabajado muy fuerte yo iba a ganar y les dije que de verdad no quería que me pararan la pelea, pero es lo que es (…) Me iré de vacaciones en este fin de año y visitaré a mis abuelos. No he estado libre en los últimos cinco años, así que quiero volver a casa y verlos. Ya habrá tiempo para regresar a la cima el próximo año”, explicó.

Finalmente, luego de que fuese cuestionado sobre su futuro sobre el ring, el estadunidense mencionó a un par de rivales con los que podría comenzar a establecer vínculos para una próxima pelea. Sin duda alguna su siguiente paso será crucial para poder sobreponerse de su caída contra Saúl Álvarez.

“Estoy listo para una pelea grande en 168, ya sea (Jermall) Charlo, (David) Benavidez o si sube (Gennady) Golovkin (…) quiero pelear con quien sea un nombre importante en esta división”, concluyó. View this post on Instagram A post shared by Caleb Plant (@calebplant)

También te puede interesar:

· El rostro de la derrota: Caleb Plant muestra cómo le quedó la cara después de pelear contra Canelo

· Canelo Álvarez fue nominado para llevarse el nocaut del año: conoce a sus rivales y cómo votar por el mexicano

· Julio César Chávez insiste en nombrar al único boxeador que representa una amenaza para Canelo Álvarez