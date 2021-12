Autoridades prometen remover a los desamparados de la Placita Olvera

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Los feligreses y visitantes de la Placita Olvera, ubicada en el centro de Los Ángeles, podrían encontrarse muy pronto con un área más limpia y ordenada alrededor de la icónica iglesia, que actualmente está rodeada de personas sin hogar que pasan sus días en tiendas de campaña.



Esto debido al trabajo en equipo entre la oficina del concejal de Los Ángeles Kevin de León, el Departamento del Sheriff (LASD) y otras entidades que se han comprometido a terminar de limpiar el área justo a tiempo para el inicio de las las posadas navideñas.



Se estima que hay cerca de 70 personas viviendo alrededor del perímetro que va de la avenida César Chávez al norte a la calle Aliso al sur, Spring al oeste y la calle Alameda al este.



La noticia fue bienvenida por madres de familia, como María Martínez y Beatriz González, quienes tuvieron que caminaban al lado de las casas de campaña el lunes por la mañana en su ruta a visitar a la iglesia de la Placita Olvera.



Martínez aceptó que no se sienten seguras, mucho menos caminando con una carriola y una niña pequeña ya que no saben quién puede salir al paso.



“Antes cuando veníamos a la misa había gente vendiendo cositas, ya sean rosarios o veladoras y preferimos ver esas cosas a ver esto”, expresó.



Por su parte, González añadió que le agrada ver a los agentes del Sheriff ofrecer ayuda a los desamparados.



“Está muy bien porque estos son lugares donde viene mucha gente con niños y si les ayudan [a quienes están en la calles] es mejor porque así sentimos más seguridad de que no vaya a pasarles nada a nuestros niños… Muchas veces ahí adentro hay gente que está mal de la mente y sí da temor pasar y que uno de ellos nos agreda”.

Equipos de LAHSA y el Sheriff ayudan a limpiar el área de la Placita Olvera. (Jacqueline García/La Opinión)

Trabajo en equipo

El jefe del LASD, Alex Villanueva, llegó ayer a supervisar el área y dijo que están encargándose de limpiar ya que el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) actualmente se encuentra sin fondos para tener un equipo que se enfoque en remover y ofrecer servicios de ayuda a quienes carecen de techo.



“Ellos tenían un equipo que se llamaba HOPE [Homeless Outreach Proactive Engagement] y ahora nosotros somos los únicos que quedan, el equipo HOST [Outreach Services Team on a Humanitarian Mission]”, explicó.



“El presupuesto del condado solamente permitía cuatro sheriff, un sargento y un teniente para el equipo y yo añadí 22 más”.



Villanueva dijo que ver las casas de campaña en las aceras es una amenaza para la seguridad pública, no solamente para los desamparados sino también para la economía.



“Yo quiero que cuando venga el día de la Virgen de Guadalupe, las posadas y la misa de Nochebuena, que todo mundo venga a disfrutar aquí porque es un centro cultural y simbólico del condado y de la ciudad”, aseveró el jefe del Sheriff.

Servicios e información para la gente sin hogar

Pete Brown, portavoz del concejal De León, aseguró que el concejal está liderando el esfuerzo de limpieza que comenzó hace ya varias semanas.



Agregó que equipos de su oficina se han encargado de contactar a las 70 personas sin hogar que encontraron en las casas de campaña para ofrecerles los servicios necesarios, que incluyen la vivienda y ayuda para la salud mental.



“Afortunadamente pudimos trabajar muy de cerca con la oficina del alcalde [Eric Garcetti] para asegurarnos que encontramos las unidades necesarias para mudar a las personas”, dijo Brown.



Añadió que es vital la presencia del Sheriff ya que ellos son los que cuentan con el equipo de ayuda de servicios mentales.



“Como sabemos aquí hay un gran número de personas que enfrentan problemas de salud mental”, dijo Brown.



Mientras tanto, De León y otros concejales ya están trabajando en la opción de incluir una forma de que la ciudad de Los Ángeles tenga su propio Departamento de salud y que no sea regido por el condado.

Sherylin Oropelle está a punto de recibir ayuda para salir de la indigencia. (Jacqueline García/La Opinión)

Lista para mudarse

En una de las casas de campaña se encontraba Sherylin Oropelle, una persona transsexual, quien dijo que hoy martes se mudará a su nuevo hogar.



Dijo estar muy agradecida de ver que se realiza esta ayuda para los desamparados ya que para ella vivir en la calle ha llegado a ser traumático.



“Me encantaría ver de dónde viene toda la ayuda porque yo he pasado tantas veces frente al Departamento de Policía y tengo miedo que vayan a tomar represalias contra mi”, dijo Oropel quien perdió la cuenta de los años que ha vivido en la calle.



Ella es originalmente de Connecticut pero vivió mucho tiempo en Nuevo México, eventualmente se mudó a Los Ángeles y en abril del 2020 comenzó a vivir en el perímetro de la Placita Olvera.



“Pero a veces me siento aterrorizada porque los que pasan me gritan [de cosas] porque soy transexual”, contó. “Con la ayuda que me van a dar ya también estoy esperando poder regresar a un centro de bienestar Trans y comenzar a recibir la ayuda necesaria”.



La unidad HOST del Sheriff se encarga de ofrecer ayuda y recursos necesarios a los desamparados de una forma humanitaria y segura, dijo el teniente Geoffrey Deedrick.



Indicó que el trabajo es una colaboración con la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA), el Departamento de ayuda mental del condado y el Departamento de obras públicas.



Además dijo que las personas sí quieren ir a vivir a un lugar más estable pero que a veces no se sienten cómodos con las personas que les ofrecen la ayuda.



“Nosotros tenemos alguaciles altamente capacitados que se especializan en la estabilización de crisis y alcance de desamparados”.



Aseguró que nadie será forzado a dejar el área pero están dispuestos a regresar en múltiples ocasiones para que las personas se sientan a gusto para aceptar la ayuda.



“Muchas de estas personas nunca han tenido una interacción positiva con la policía… Con nosotros es diferente, creamos una ventana de oportunidad para que ellos vengan y acepten la ayuda”, aseguró.



Oropelle dijo que no puede esperar el momento para recibir la ayuda prometida, poder dormir en una cama y darse un baño.

Jacqueline García

Reporter-La Opinión(213) 514-0366

@jackiereporter