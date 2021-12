Policía busca a culpables del asesinato de niño latino en Wilmington

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Faltaban solo dos semanas para que Alexander Alvarado cumpliera 13 años de edad, pero hoy en vez de que sus familiares y amigos organicen una fiesta de cumpleaños, se encuentran planeando sus servicios fúnebres.



Alexander fue una de las tres víctimas de los disparos hechos hecho el 6 de diciembre a las 4:45 p.m., afuera de la escuela Wilmington Park Elementary, indicaron las autoridades.



Para Griselda Rojas, la noticia sobre la muerte del menor fue devastadora ya que su hija, era amiga de toda la vida de Alexander.



Describió al niño como un jovencito cariñoso, amoroso, caballeroso y siempre amigable. Dijo que era muy inteligente y que estaba muy emocionado por celebrar su cumpleaños el próximo 23 de diciembre.



“Mi hija está muy triste, eran muy buenos amigos y siempre teníamos reuniones… Crecieron juntos”, contó Rojas quien está recaudando fondos para el funeral de Alexander.



Un reporte del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) indicó que desde inicios de 2021 a la fecha se han reportado 1,000 tiroteos en la División Harbor —que incluye a Wilmington y San Pedro.



El capitán Adrián González, del Buró de Homicidios del LAPD, dijo este martes durante una vigilia en honor a Alexander, que una mujer latina de unos 30 años conducía una Durango Dodge.



En el lado del pasajero iba Alexander y en el asiento trasero estaba su hermano menor de 10 años, quien no resultó herido. “Cuando la Durango se detuvo aquí a mitad de la cuadra, al menos dos personas se acercaron desde detrás de algunos vehículos estacionados y dispararon varias veces al vehículo que golpeó tanto a la conductora como al niño de 12 años”, explicó González. “Ambas víctimas fueron trasladadas al hospital y Alexander fue declarado muerto”.



La mujer se encuentra estable y ya fue dada de alta. Poco después se identificó una tercera víctima, una niña latina de 9 años quien estaba esperando a que la recogieran de la escuela y fue golpeada por una de las balas. Actualmente está hospitalizada en el UCLA Harbor Medical Center en condición estable.



González dijo que el tiroteo continúa bajo investigación.



El capitán de la división Harbor del LAPD, Jay Mastick, dijo que los delitos violentos en el área aumentaron un 10%, de 1,223 este año en comparación con 1,115 el año pasado.



Mientras que, los homicidios subieron un 35%, 23 este año frente a 17 del año pasado en el mismo periodo de tiempo.



Las víctimas de disparos subió un 25%, 76 víctimas este año en comparación con las 61 del año pasado.



“En respuesta a este aumento en los delitos violentos en el área Harbor se han aumentado las operaciones de patrullaje en San Pedro y Wilmington, así como despliegues adicionales cerca de las viviendas ‘A bridge home’ y campamentos para personas sin hogar”, dijo Mastick.

Alexander Alvarado, de 12 años, murió el lunes. (Jacqueline García/La Opinión)

Menor es asesinado en Boyle Heights

En menos de 24 horas un segundo tiroteo ocurrió el martes por la tarde cerca a una escuela dejando a otro adolescente de 14 años muerto.



Autoridades identificaron a la víctima como Jeremy Galvin, quien fue abatido poco antes de las 4:00 p.m. afuera del Centro Recreacional Evergreen, al cruzar la calle de la escuela First Street Elementary.



Autoridades indicaron que hubo discusión afuera del centro cuando uno de los dos sospechosos sacó su pistola y disparó varias veces contra Jeremy. Uno de los sospechosos ya está bajo custodia pero se busca una segunda persona.

Hay que hacer más

El concejal Joe Buscaino, representante del Distrito 14, que incluye a Wilmington, dijo durante la vigilia de Alexander que los pensamientos y oraciones no valen nada si no se buscan soluciones reales.



“Siento que ya no tenemos mandatos judiciales contra las pandillas. No hay fianzas en efectivo. Parece que no procesamos a nadie. Atrapar y soltar no sirve “, expresó. “Mientras tanto, hemos convertido a la policía en los malos y ahora lo estamos pagando con la vida de nuestros hijos”.



El concejal, quien es candidaro a la alcaldía de Los Ángeles, recalcó que para responder al llamado de mayor protección en los vecindarios se debe comenzar por sacar las armas ilegales de las calles.



“Hemos visto un aumento de la delincuencia en todo el país durante el año pasado. En las comunidades de bajos ingresos y las comunidades de color como las de Wilmington han sufrido las peores consecuencias”, aseveró.

Para ayudar a la familia de Alexander con los gastos funerarios visita aquí



Y si tienes información del crimen llama al Dpto. de Policía al 1(310) 762-7891.