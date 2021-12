‘Se llevaron la van, mis herramientas y se tumbaron la puerta al salir’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Kimberly Castro no pudo evitar sentir enojo y tristeza al ver a su padre Valentín Dávila, un hombre que no es de mostrar sus emociones, llorar el pasado 5 de diciembre después que se enteró que le habían robado su furgoneta y con ello el sueño de poder comenzar su propio negocio de aires acondicionados.



Dávila, un inmigrante mexicano, ha trabajado en el rubro de instalación y reparación de aires acondicionados por 18 años. Al tener la experiencia necesaria para trabajar por su cuenta, hace un tiempo decidió que quería comenzar su propio negocio.



Con esfuerzos juntó el dinero necesario y poco a poco fue agregando las herramientas y materiales para tener su empresa móvil.



“Yo ya la semana pasada, el miércoles, le había dicho a mi patrón que ya no iba a trabajar con él porque yo ya podía trabajar por mi cuenta”, contó Dávila, de 46 años.



Pero para su sorpresa y la de su familia, el pasado 5 de diciembre alrededor de las 8:30 p.m., mientras él y su esposa estaban en su departamento, escucharon un ruido fuerte que al principio pensaron que había sido un choque.



Impactado, Dávila salió a la calle a ver qué sucedía y no vio nada, después corrió hacia el estacionamiento del edificio donde viven y ahí se dio cuenta que su van, una Ford 1999 Ecoline, ya no estaba.



En la entrada del estacionamiento, que quedó derrumbada, solo quedaron un par de escaleras y el estante de metal que las tenía arriba de la van. Estas cayeron con la fuerza del golpe.



Ningún otro vehículo fue afectado. La familia encontró verdaderamente extraño el hecho de que solamente la van fue robada y los ladrones, incluso llegaron hasta el punto de tumbar la puerta del garaje para salir huyendo.



“La puerta del estacionamiento solo se puede abrir y cerrar con un control y ellos arrasaron con la puerta para salir. Para nosotros eso fue señal que estaban dispuestos a robársela a como diera lugar”, dijo Kimberly.



Aunque no tienen pruebas, la familia cree que el ladrón o los ladrones son personas que conocían lo que había adentro de la van. La familia ha vivido en el mismo complejo habitacional en la ciudad de Reseda, en el Valle de San Fernando, por la última década.



Kimberly dijo que ella llegó pocos minutos después del incidente y llamaron a la policía para hacer el reporte. Sin embargo, hasta el momento ha sido difícil identificar al sospechoso ya que las cámaras del estacionamiento no funcionan.



“Yo no me imaginaba que me iba a pasar eso, se queda uno como en shock”, aseguró Dávila quien dijo que intentó seguirlos pero fue imposible.

El inmigrante tenía sus herramientas en esta van que fue robada hace unos días en Reseda, en el Valle de San Fernando.

Comenzaba su negocio

Kimberly Castro dijo que sus padres están muy involucrados en su iglesia y han sido los mismos miembros quienes se convirtieron en clientes. “Ellos le llamaban para que fuera a hacer el trabajo… [Mi papá] tenía un trabajo grande para este fin de semana y tuvo que cancelarlo”.



El inmigrante había comprado hace poco una herramienta que le costó $4,000. Calculan que la van y todo lo que llevaba adentro tenía un valor de $15,000.



“Mi papá quedó completamente devastado y hasta ha salido a manejar alrededor del área a ver si encuentra su van”, dijo Castro.



Actualmente Dávila es el único proveedor del hogar ya que su esposa perdió hace poco su empleo como niñera después que sus patrones se mudaron fuera del estado hace unos tres meses.



En casa también vive el hermano menor de Castro, un joven de 18 años con autismo quien depende de sus padres.

Valentín Dávila tiene 18 años de experiencia en la instalación de aires acondicionados. (Suministrada)

Momento de pedir ayuda

Kimberly dijo que poco después de lo sucedido ella le ofreció a su padre la idea de crear una página de GoFundMe para colectar donaciones y comenzar nuevamente el negocio.



Inicialmente su padre se opuso ya que dijo no estar acostumbrado a pedir dinero a otras personas; no obstante, su necesidad ha podido más que todo y aceptó.



“A veces creemos que no somos merecedores de la ayuda pero también pienso que a veces yo he sido caritativo y aunque la gente que he ayudado no me ayuda, otros desconocidos sí lo han hecho”, recordó Dávila.



Su hija creo la página de GoFundMe esperando que sus amigos y conocidos pudieran donar a la causa. Sin embargo, para su sorpresa han sido desconocidos de todas partes del mundo que han donado para que padre pueda recupere su sueño del negocio propio.



“Se siente muy bien saber que personas que no nos conocen están dispuestas ayudarnos”, contó Castro. “He recibido mensajes de quienes donan y me han dicho que a sus familiares también les ha pasado algo similar”.



El caso de Dávila se da en un momento en que los robos y asaltos van en aumento desmesurado en las últimas semanas.



El jefe de la policía de Los Ángeles (LAPD) Michel Moore dijo el martes que mientras que los robos a nivel nacional disminuyeron en un 12.7% este año en comparación con 2019, solo la semana pasada se reportó el mayor número de robos en todo el año en la ciudad, con alrededor de 200 reportados.



“Hemos visto en septiembre, octubre y noviembre los casos de robos en aumento, en particular los porcentajes de esos robos cometidos por personas con pistolas o armas de fuego”, dijo Moore en un video en las redes sociales.

En general, los robos aumentaron un 4.7% en comparación con el 2020.

Para donar a la causa de Dávila visita el portal de GoFundMe aquí.