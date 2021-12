VIDEO: Esta fue la última voluntad de Don Vicente Fernández

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La carrera de un grande como Don Vicente Fernández merecía un final épico, pero para el charro de Huentitán era todo lo contrario, pues uno de los íconos de la música ranchera dejó otras instrucciones previas a su fallecimiento, así lo reveló Gerardo Fernández, uno de sus hijos.

Aunque en su carrera fue uno de los más grandes exponentes de la música regional mexicana, llenó grandes foros en todo el mundo y su despedida de los escenarios se dio en el imponente Estadio Azteca, para sus festejos fúnebres el cantante habría dispuesto algo más íntimo y reservado.

“No, no irá a Bellas Artes, nos vemos en el rancho “Los 3 Potrillos”, allá estaremos y no, no lo trasladaremos a la Ciudad de México”, dijo Gerardo a la salida del hospital donde permaneció sus últimos días Don Vicente, quien dejó este mundo en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco en México.

Esta decisión es posible que se deba a que, en vida, Fernández siempre se opuso a que sus restos anduvieran en muchos sitios tras su muerte.

Hace cinco años el cantante mexicano pidió que tras su muerte no se le rindan homenajes, pues deseaba que su funeral fuera “normal”, así como sucedió con Pedro Infante y Jorge Negrete.

“Nomás que no me traigan como vendiendo charamuscas por todo el país y yo adentro de un cajón, eso no me gustaría. También me han propuesto que, si grabo mi vida, pero mi vida no es como para andarla pregonando”, expresó en aquel momento.

El desprecio de Bellas Artes

El Palacio de Bellas Artes, ubicado en la capital mexicana es uno de los sitios más asediados por las estrellas de todo el mundo, pues presentarse en dicho recinto es un símbolo de grandeza y respeto a una carrera, tanto actoral como musical.

En una ocasión, el charro de Huentitán había solicitado a la Secretaría de Cultura que lo dejaran presentarse en uno de los máximos monumentos a nivel mundial para las artes, pero las autoridades se negaron.

Posteriormente, para 2016, Fernández fue contactado por los mismos encargados mientras presentaba un Azteca en el Azteca, y ahora si lo invitaron a presentarse en Bellas Artes, a lo que el famoso intérprete y actor les dio un rotundo no, pues pese a que estaba en un gran momento en su carrera, en su momento ellos le habían rechazado.

“Me habló la directora del teatro de Bellas Artes y yo estaba en la orilla del rancho; ya había anunciado mi retiro y me dijo ‘usted no se puede ir sin cantar en Bellas Artes’ y le dije ‘¿Por qué no?’”, relató Vicente Fernández.

“Le dije, ‘señora, cuando yo quise me les hice muy poca cosa para pararme en un escenario como ese, porque era un cantante de ranchero’”, agregó el cantante.

