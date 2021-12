Mariah Carey sorprende al hablar maravillas de Beyoncé

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

No es habitual que Mariah Carey cante las bondades de otras estrellas femeninas con las que haya podido competir en las listas de ventas. Sonada fue su rivalidad con Madonna en la década de los noventa, derivada esta de unas declaraciones de la diva que parecían menospreciar a la reina del pop, y hasta hace no tanto la vocalista norteamericana aseguraba que no conocía a una figura de la talla de Jennifer Lopez. De forma más reciente, sus piques con Nicki Minaj durante el tiempo en que compartieron el jurado de ‘American Idol’ fueron notorios y darían para escribir un voluminoso libro de historia. Por eso resulta muy sorprendente que Mariah haya asegurado ahora que le tiene mucha estima a Beyoncé e incluso que: “La adora”.

Además, Mariah Carey dijo también que admira Beyoncé por su aporte a la escena musical, sin acompañar estos apelativos de ningún comentario que pudiera subrayar su condición de referente para la exintegrante de Destiny’s Child. “Adoro a Beyoncé y la admiro muchísimo como intérprete y por todo lo que ha hecho por el mundo y por los demás“, ha dicho la ex de Luis Miguel sobre la esposa de Jay-Z.

Eso sí, al ser preguntada sobre una posible participación en el programa ‘Verzuz Battle’, en el que un par de DJs pinchan las mejores canciones tanto de Mariah Carey como de Beyoncé a fin de compararlos y proclamar un vencedor, Mariah ha rechazado la idea y la ha calificado de “irrespetuosa” para consigo misma. View this post on Instagram A post shared by Beyonce Updates/News |FanPage (@thefirstladyofmusic)

“Me estaría faltando al respeto si hiciéramos eso. Además, no haría algo así ahora porque estamos en Navidad”, ha dicho Mariah Carey sobre una de sus épocas preferidas del año, en la que vuelve a los escenarios para ofrecer actuaciones festivas y, sobre todo, marcadas por el regreso de su clásico navideño ‘All I Want For Christmas Is You‘. View this post on Instagram A post shared by Mariah Carey (@mariahcarey)

