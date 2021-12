Ninel Conde revela el motivo por el que no fue al funeral de Carmen Salinas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tras la desafortunada muerte de Carmen Salinas, ocurrida el pasado 10 de diciembre, muchos famosos acudieron a darle el último adiós en su velorio y el homenaje que se le rindió de cuerpo presente en el Monumento a la Madre de la Ciudad de México; sin embargo, algunas celebridades no pudieron asistir debido a que se encontraban lejos o trabajando, tal es el caso de Ninel Conde, quien lamentó no haber despedido a la primera actriz de manera física.

Fue durante una entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, en donde “El Bombón Asesino” reveló que lamentablemente no pudo estar en el funeral de quien consideraba una madre debido a que se encontraba en Los Ángeles, California, a donde viajó por motivos de trabajo.

“Yo no pude ir a despedirla estaba haciendo unas fotos aquí (Los Ángeles). Me dio muchísimo pesar no poder ir a despedirla”. Ninel Conde

Destacó que siempre vio con profundo respeto y admiración a la empresaria teatral, pues era “amorosa, auténtica, muy maternal“, por lo que “mucha gente tuvo la bendición de poder sentir esa calidad como madre“.

Y es que según lo relató Ninel, Carmen Salinas siempre la apoyó y animó a que no perdiera la fe de volver a ver a su hijo, pues ella sabía el dolor de una madre que pasa por esta situación.

“Ella sabe lo que es el dolor de no ver a su hijo. Por eso sé que ahora está contenta, porque ya pudo abrazar a su hijo“, dijo.

Además recordó cuando la regañaba por relacionarse con hombres que no le convenían, por lo que siempre la recordará con mucho cariño y agradecimiento porque estaba al pendiente de ella y los problemas legales que enfrentó con Giovanni Medina.

“Lugo me regañaba: ‘Ay ¿por qué te metiste con ese bobo?, ahora mira’. Era auténtica. Siempre estuvo y siempre me dijo que ella estaba pidiéndole mucho a Dios, que no dejara de luchar, que tuviera mucha fe porque es el amor más grade el de los hijos”, recordó la cantante.

Por lo que, ahora que finalmente logró ver a su hijo Emmanuel, tras dos años de separación, Ninel dijo estar feliz por haber recibido una gran señal de Dios.

“Parecía imposible, yo les decía tengo fe. Y la fe de verdad mueve montañas, esa fue una gran señal de Dios para mi, para mi vida“, y finalizó asegurando que por el momento no puede entrar en detalles debido al proceso legal por el que atraviesa con el padre de su hijo.

