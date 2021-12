“LeBron James arruinó el baloncesto”: Iman Shumpert generó polémica sobre “El Rey”, su excompañero

Iman Shumpert abrió un debate que quizás sea eterno en la NBA: la lealtad a un equipo, virtud para algunos, romanticismo para otros, que parece estar en extinción. Durante una entrevista, el otrora campeón de la NBA con los Cleveland Cavaliers en 2016, señaló que LeBron James, su excompañero, “arruinó el baloncesto” cuando se fue al Miami Heat en 2010.

“Bron sabe que arruinó el baloncesto. Él creyó que lo hacía mejor, lo entiendo. Personalmente, amo la NBA por la lealtad que creí que había. Él tumbó la cuarta pared“, contó Shumpert, quien ha jugado para cinco equipos a lo largo de 10 temporadas de acción en la NBA.

Sus comentarios desataron el debate de forma instantánea. Primero, muchos malinterpretaron las palabras de Shumpert, quien posteriormente ha aclarado que no lo dijo de mala forma, y que además alabó a LeBron durante prácticamente toda la entrevista. Luego, el debate de la lealtad volvió a ganar viralidad.

LeBron James dejó a los Cleveland Cavaliers tras siete temporadas para unirse a Dwyane Wade y Chris Bosh en el Miami Heat, formando un “súper equipo” que fue odiado por muchos, y que logró ganar dos títulos de la NBA en cuatro años.

Fue uno de los movimientos más polémicos que han existido. Pero no el único. Años después, el más sonado fue la marcha de Kevin Durant de Oklahoma City Thunder para unirse a Golden State Warriors. KD también ganó dos anillos durante su estadía con GSW.

Shumpert, explicando su punto, acota que a él le hubiese gustado que LeBron nunca saliera de Cleveland, e imagina cómo sería la conversación acerca de si “El Rey” es el mejor jugador de la historia si hubiese pasado exactamente lo que él dice. We will never know but boy would I have liked to see how y’all woulda treated dude had he never left. And if he won. Then I wonder how the convo for the goat would change. I wish I could hit “simulate” on 2k https://t.co/c5WtuTDhc8— Iman. (@imanshumpert) December 21, 2021

Lo cierto es que James volvió a casa para la temporada 2014/15, y no se fue sin antes celebrar un título en Cleveland, el cual se logró tras una remontada histórica a los Golden State Warriors. Iman Shumpert fue testido directo, pues estuvo en el equipo campeón que consiguió lo que parecía imposible.

La polémica siempre existirá, pero los hechos no cambiarán. Al final del día, Shumpert apludió la inteligencia de James en numerosas ocasiones, y lo describió como una mente “atlética y de negocios”.