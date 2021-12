VIDEO: José Manuel Figueroa desmiente a Alicia Machado y le manda fuerte mensaje

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Todo parece indicar que a José Manuel Figueroa no les dio importancia a los comentarios negativos realizados por Alicia Machado acerca su persona. La ex reina de belleza reveló que el cantante la agredió físicamente cuando fueron pareja.

Al respecto, el hijo de Joan Sebastian minimizó las declaraciones de la venezolana y aseguró que sus acusaciones son falsas.

“A esa Machado siempre le han caído mal las pastillas para bajar de peso, entonces pues es Alicia Machado, ¿qué te puedo decir?, siempre sí, nunca no, nunca nada, está confundida, ¡qué Dios la bendiga!, lo que quiera decir ella adelante, la verdad no le pongo caso a Alicia Machado”, dijo el intérprete a los medios de comunicación con los que se encontró en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Además, José Manuel compartió que la denuncia que interpuso en contra su expareja Farina Chaparro va mejor que nunca, así que no descarta que próximamente se gire una orden de aprehensión.

“Mi denuncia va muy bien, va espectacular, va a haber muchas cosas que van a salir, me he guardado realmente porque si quiero que el proceso legal tenga su fin y su respeto […] por mí que se vaya al bote (cárcel), ¡así de fácil!, si los elementos legales y la justicia dice que sí, pues adelante, es el proceso que se debe de tomar. Así como si ella tiene las pruebas en contra de mi persona, como dice y ha dicho tantas veces, pues me mete al bote”.

Finalmente, el cantante afirmó contar con todos los elementos contra Farina, quien lo denunció ante las autoridades por violencia familiar y verbal.

“Se ha comprobado por las cuentas de ella, de mis cuentas que ha seguido quitando, robando, utilizando mis cuentas, se ha comprobado también con diversos testigos muchas situaciones, muchos elementos de pruebas”.

¿Qué dijo Machado?

Alicia Machado declaró que sufrió violencia de género de un reconocido cantante, la actriz se ha negado a confirmar de quién se trata; sin embargo, rápidamente han surgido diversas especulaciones que apuntan a que la identidad del dicho intérprete podría ser la de José Manuel Figueroa.

Con todo y estos rumores, la famosa ex-reina de belleza se ha mostrado renuente a hablar del tema y a través de una entrevista vía Zoom con diversos medios de comunicación, explicó que es un tema del que no quiere hablar.

“Desafortunadamente yo también he sido víctima de la violencia de género, no solamente física, sino de muchas otras formas, y yo prefiero no tocar ese tema, específicamente por mi tranquilidad y por mi paz”, dejó en claro para toda la prensa.

