Según Bill Gates, estamos entrando en “la peor fase de la pandemia” justo cuando creíamos que podía terminar

Bill Gates, fundador de Microsoft, informó por medio de su cuenta de Twitter que “Estados Unidos podría ingresar en la peor fase de la pandemia”. El empresario tecnológico y filántropo le ha dado un particular seguimiento a to lo que ha ocurrido con el coronavirus y su propagación.

Además, Gates informó que por cómo está la situación actual con la aparición de la variante Ómicron suspenderá todos sus planes de celebración correspondientes a las fiestas navideñas y de fin de año, por lo que no saldrá de vacaciones, de acuerdo con su posicionamiento publicó en la red social.

Just when it seemed like life would return to normal, we could be entering the worst part of the pandemic. Omicron will hit home for all of us. Close friends of mine now have it, and I’ve canceled most of my holiday plans.