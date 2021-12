The King’s Man: por fin conocemos el origen de la agencia Kingsman

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La Navidad es tiempo de blockbusters en los cines. Si la semana pasada se estrenaba “Spider-Man: No Way Home”, ésta las salas estrenan títulos tan esperados como “The Matrix Resurrections” y “The King’s Man”. Esta última es la nueva entrega de la saga Kingsman que arrancó en 2014 con “Kingsman: The Secret Service” y continuó en 2017 con “Kingsman: The Golden Circle”.

Pero en vez de continuar con las aventuras de los elegantes agentes británicos Eggsy y Harry -personajes interpretados por Taron Egerton y Colin Firth en los dos primeros films y salidos del comic “The Secret Service” de Mark Millar y Dave Gibbons-, la nueva “The King’s Man” retrocede décadas hasta principios del siglo XX para mostrarnos el convulso mundo que daría lugar a la agencia Kingsman.

En un contexto histórico real, la trama juega con la posibilidad de que los peores tiranos y mentes criminales del momento se reunieran para planear una guerra mundial en la que morirían millones y de que la saldría vencedor un régimen autoritario que controlaría el mundo. Pero un hombre debe frenarlos.

“Este film es definitivamente el origen de Kingsman”, explica Matthew Vaughn, director de las tres películas de la saga, con quien pudimos hablar días antes del estreno.

“Volví a ver la película ‘The Man Who Would Be King’ (1975). Es una obra maestra con Michael Caine y Sean Connery. Así que medio en broma, dije en mi oficina: deberíamos hacer ‘The Man Who Would be King’s Man’”, cuenta el director londinense de 50 años sobre cómo surgió la idea.

“Empecé a darle vueltas sobre hacer un film de este tipo que nadie hace ya. Como creador, como director, lo que te lleva a hacer una película es que no puedes no hacer esa película. Es así de sencillo. Me picaba el gusanillo, escribí el guion con Karl [Gajdusek] y tenía la película en la cabeza. Y si tienes la suerte de poder hacerla, vas y la haces”, apunta Vaughn.

Y “The King’s Man” se filmó, pero su estreno se demoró hasta ahora por diferentes razones.

Matthew Vaughn (izq.), Robert Aramayo y Ralph Fiennes (dcha.) durante el rodaje. / Foto: Peter Mountain, Twentieth Century Fox

“Primero se movió para buscar la fecha correcta. Luego Disney compró Fox [estudio que produjo el film] y estábamos en el medio de eso. Y cuando teníamos el OK para lanzar, llegó la pandemia”, recuerda Vaughn.

“Yo rodé esta película hace tres años. La escribí hace cuatro años y medio. Es mucho tiempo. Rodé otras películas entre medias. Disney podía fácilmente haberla puesto en Disney+, directamente en streaming. Pero es una película épica, para disfrutar en una pantalla grande. Así que estoy muy agradecido de que Disney esperara”, asegura.

“Mientras que la pandemia no siga pateándonos el trasero y la gente no vaya al cine… toco madera para que estemos bien”, añade sobre la fecha de estreno. [Desafortunadamente, la ola generada por la variante Ómicron se disparó justo desde el momento en que hicimos entra entrevista el 13 de diciembre y el estreno esta semana].

Una comedia con mucho drama

El filme, como las dos primeras entregas, incluye mucho humor. Pero esta vez no se queda en una comedia. La historia tiene un fuerte componente dramático.

“Esta película tenía que ser diferente. Trata del nacimiento de The Kingsman. Y tú no das a luz a un hombre de 18 años. Tú das a luz a un bebé, luego crece y se convierte en un hombre. Así que tenía que empezar desde un punto muy diferente”, dice Vaughn.

“Y la Primera Guerra Mundial… no sé si es bueno hacer comedia sobre la Primera Guerra Mundial. Quise ser respetuoso con ese tiempo, pero la guerra fue el nacimiento de Kingsman. Dar a luz no es necesariamente algo fácil de hacer, pero una vez que está hecho, ya puede volverse un poco más Kingsmanish”, explica.

Y para los que se queden con ganas de más comedia de agentes del servicio secreto, no tendrán que esperar mucho. Vaughn anunció que el año próximo comenzará a rodar “Kingsman 3” con Eggsy y Harry de nuevo.