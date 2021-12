De Gea y el regreso de Cavani salvaron al Manchester United de otro desastre

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una exhibición de intervenciones de David de Gea y el oportunismo del uruguayo Edinson Cavani en su regreso a los terrenos de juego evitaron este lunes la derrota del Manchester United en Saint James’ Park (1-1) ante un Newcastle que exhibió orgullo pese a su momento de gran dificultad y que perdió a sus dos mejores delanteros, Callum Wilson y Allan Saint-Maximin, por lesión.

La resaca del ‘Boxing Day’ mantuvo el espectáculo en un duelo que puso freno a la reacción del Manchester United desde la llegada del alemán Ralf Rangnick a su banquillo. Víctima de su inseguridad defensiva, sostenido en todo momento por De Gea ante un Newcastle vertical que jugó directo y supo hacer daño, sólo la entrada en escena de Cavani cambió el signo de un partido en el que no apareció Cristiano Ronaldo para nada bueno y pudo ser expulsado por una dura entrada que quedó en amarilla.

El encuentro se decantaba para el Newcastle de inicio, a los siete minutos, al castigar con eficacia un error de Raphael Varane. Perdió el balón, lento, tras robo y fuera de posición. Causó el desorden defensivo de los ‘reds’, que fueron castigados con precisión por Saint-Maximin en el inicio de su gran partido. Dos amagos y derechazo imparable, el único intento que pudo superar a De Gea.

Al Newcastle le anularon su segundo tanto por fuera de juego de Wilson, y las cosas se le comenzaron a torcer con su lesión, tras realizar un mal gesto que le causó una lesión muscular en un gemelo.

Rangnick recurrió en el descanso al regreso de Cavani, tras dos meses alejado de los terrenos de juego, y cambió el panorama aumentando la presencia ofensiva y la sensación de peligro. Fue clave la posición de Bruno Fernandes, anulado en banda, que pasó a dirigir el juego en el medio.

Sin embargo fue De Gea el gran protagonista con sus intervenciones. Evitó el segundo con una parada a Saint-Maximin a bocajarro, hizo una gran parada abajo a Fraser tras un contragolpe y dio puntos con un vuelo para sacar un balón que se encaminaba a la escuadra a tres minutos del final. What a save from David de Gea 😱



(via @TelemundoSports)pic.twitter.com/ClzEq1ZTEP— B/R Football (@brfootball) December 27, 2021