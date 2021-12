Ximena Navarrete, ex Miss Universo, deja ver que ya logró recuperar su figura a 20 días de dar a luz

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ximena Navarrete se convirtió en mamá el pasado 8 de diciembre, sin embargo ya logró recuperar su figura casi por completo. Así lo dejó ver a través de sus redes sociales, en donde ha compartido algunas imágenes con las que sorprendió a sus fanáticos.

Fue exactamente a través de su perfil oficial de Instagram, en donde la ex Miss Universo mexicana presumió su primera Navidad como mamá, pues con una serie de fotografías que fue publicada el pasado 25 de diciembre la modelo apareció posando junto a su esposo, Juan Carlos Valladares y la recién nacida, quien también llevará por nombre Ximena.

“Deseándoles una muy feliz Navidad a todos… gracias a los que nos han escrito felicitaciones y mensajes llenos de amor para nuestra familia por la llegada de Ximena. ¡Los queremos mucho! Fam. Valladares Navarrete“, escribió al pie de las tiernas postales que recibieron más de 260 mil reacciones en forma de corazón.

Sin embargo, lo que también llamó la atención de sus seguidores fue lo bella y delgada que está, pues a tan solo dos semanas de dar a luz logró recuperar su figura.

“Te ves espectacular“, “Ximena quedaste igualita“, “Ximena súper delgadita“, “¡Súper delgada! guapísima como siempre“, fueron solo algunos mensajes en los que sus fanáticos destacaron su silueta.

Y aunque la exreina de belleza no se ha pronunciado al respecto, quien acabó con las dudas fue su nutrióloga, la doctora Gabriela Díaz, quien a través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram compartió el secreto con el que Ximena Navarrete está recuperando su figura en tan poco tiempo.

Y es que, uno de sus seguidores preguntó: “¿Cómo le hizo Ximena Navarrete para en menos de 15 días estar súper delgada después de dar a luz?”. A lo que ella respondió que se están enfocando en algunos grupos de alimentos, pero en gran parte se debe a la disciplina.

“Estamos trabajando en una alimentación balanceada con mucha variedad de alimentos, nutrientes y suficientes calorías para la lactancia. Eso es todo. Ella es muy disciplinada y busca siempre su salud, antes que nada“, se lee.

Por supuesto, también aprovechó para pedir a quienes pasen por este mismo proceso de la maternidad que no se comparen, pues cada cuerpo es distinto e influyen muchos factores, por lo que poco a poco todo vuelve a la normalidad. View this post on Instagram A post shared by 🆇🅸🅼🅴🅽🅰 🅽🅰🆅🅰🆁🆁🅴🆃🅴 🅵🅲 🅿🅾🅻🅰🅽🅳 (@ximenanr_pl)

Este martes, Ximena Navarrete volvió a sorprender con una serie de imágenes publicadas en las historias de su perfil social, con las que presumió el primer viaje de su primogénita, con quien se encontraba a bordo de un jet privado y nuevamente impactó al lucir más delgada que nunca mientras carga a la bebé. View this post on Instagram A post shared by 🆇🅸🅼🅴🅽🅰 🅽🅰🆅🅰🆁🆁🅴🆃🅴 🅵🅲 🅿🅾🅻🅰🅽🅳 (@ximenanr_pl)

