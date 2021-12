Alerta en la NBA: Siete coaches están fuera tras contagiarse de COVID-19

El nuevo brote de coronavirus mantiene azotada a la NBA, y es que actualmente casi un tercio de los entrenadores se encuentran dentro de los protocolos del COVID-19 aplicados por la liga.

Entre los contagios más recientes se encuentran Mike Malone, de los Denver Nuggets, y Doc Rivers, de Philadelphia 76ers. Estos serán reemplazados respectivamente por los entrenadores suplentes Adelman y Dan Burke.

Denver Nuggets coach Michael Malone has entered into the league's Covid protocols, source tells ESPN. Assistant David Adelman will be the acting coach. @msinger first reported.