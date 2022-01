VIDEO: Madre de desaparecidos pide ayuda a Caro Quintero para encontrar a sus hijos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La fundadora del colectivo Madres Buscadoras de desaparecidos en el estado fronterizo de Sonora, México, Cecilia Patricia Flores Armenta, hizo un llamado a Caro Quintero, exlíder Cártel de Guadalajara y a otros narcotraficantes para que les permitan continuar con la investigación y búsqueda de sus hijos y otros familiares.

-Leer más: VIDEO: Sicarios se graban al asesinar a jovencita // Hasta tus hijos vamos a matar CJNG amenaza a policías guatemaltecos, video

Flores Armenta compartió un video en redes sociales en el que exigió que ya no los violenten durante sus esfuerzos por hallar a sus familiares, que ya no desaparezcan ni maten a las madres y padres, ya que no están buscando culpables y solo quieren que sus hijos regresen a casa.

“Tengo la necesidad de seguir buscando a mis hijos. Por lo cual, me veo en la necesidad de pedirles a ustedes, los jefes de los cárteles de Sonora, Salazar y Caro Quintero y demás líderes, que no nos maten, que no nos desaparezcan, que no nos amenacen, que nos dejen seguir buscando a nuestros hijos, que no buscamos culpables, no buscamos justicia, lo único que queremos es traerlos de vuelta a casa”.

En 2020, el líder del extinto Cártel de Guadalajara se convirtió en el más buscado por la la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), se ofrece una recompensa de $20, 000, 000 de dólares (en moneda americana) por aportar información que pueda servir para su captura.

Caro Quintero, de 68 años, está acusado del asesinato del agente federal encubierto de la DEA Enrique “Kiki” Camarena ocurrido en 1985, quien operaba en México. En 2013, cuando Caro Quintero cumplió 12 de 40 años de sentencia, un juez federal consideró que un recurso legal lo llevó a ser acusado por el fuero federal en lugar del fuero común, así que lo dejó en libertad, posteriormente la resolución fue invalidada, pero el narco ya se había dado a la fuga.

-También te puede interesar:

· Actriz porno revela extremos gustos sexuales de hijos del Chapo Guzmán// VIDEO: CJNG descuartiza viva a mujer

· El Kalimba, azotaba mujeres y terminó descuartizado// “Soy gente del general”, gritó el H2, líder narco abatido