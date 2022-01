Fútbol mexicano reporta 116 casos positivos de COVID-19 a pocas horas del inicio del Clausura 2022

CASOS POSITIVOS ACTIVOS DE COVID-19 EN EL FÚTBOL MEXICANO:



[39] Liga MX.

[13] Liga MX Femenil.

[24] Liga MX Expansión.

[04] Sub 20.

[05] Sub 18.

[01] Sub 17 Femenil.

[16] Sub 16.

[14] Sub 14.



TOTAL: 116 casos activos. pic.twitter.com/5N3MNo2ElB