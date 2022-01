Ximena Navarrete abre su corazón y comparte los retos que ha enfrentado como madre primeriza

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A unas semanas de dar la bienvenida a su pequeña, la ex Miss Universo Ximena Navarrete rompió el silencio sobre los detalles del parto, los retos a los que se ha enfrentado al convertirse en madre primeriza, así como la travesía que ha vivido para regresar a su peso ideal. ¡Aquí te contamos los detalles!

En un intento de contar su historia y reconectar con su comunidad en redes, la modelo mexicana realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde terminó respondiendo sin tapujos y miedo al “qué dirán”.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

De acuerdo a lo revelado a través de sus historias, Ximena Navarrete dio a luz el día en que cumplió las 40 semanas de gestación en una cesárea inesperada. Sin embargo, detalló que a pesar de que dicho procedimiento no estaba en sus planes, nunca fue una opción “desobedecer a sus médicos”.

“Siempre estuve muy abierta a las dos opciones. Lo importante era que mi bebé naciera bien”, escribió para acompañar una fotografía en la que se le ve en un quirófano, rodeada de médicos. “Me ha ido súper bien y mi recuperación va excelente. Al día siguiente de la operación ya estaba de pie dando unos pasos”, añadió.

Por otro lado, la oriunda de Jalisco destacó que ya se encuentra en espera de “luz verde” por parte de sus médicos para poder volver a sus rutinas de ejercicio y volver a su peso antes del embarazo. A pesar de esto, informó que se toma las cosas con calma, pues entiende el gran impacto por el que pasó su cuerpo.

“Todavía no estoy en mi peso, me faltan algunos kilos. En cuando tenga luz verde para hacer ejercicio empezaré con mi rutina, y lo que sí empecé a hacer desde el día después de que nació mi bebé es la alimentación sana”, contestó a uno de sus seguidores. View this post on Instagram A post shared by Ximena Navarrete (@ximenanr)

El pasado 8 de diciembre Ximena Navarrete y su esposo Juan Carlos Valladares anunciaron a través de redes sociales el nacimiento de su pequeña hija, a quien llamaron Ximena, en honor a su madre. Desde entonces, la pareja no ha hecho más que presumir tiernas fotografías y videos de la bebé, que no han hecho más que cautivar a los internautas.

Te puede interesar:

Ximena Navarrete, ex Miss Universo, deja ver que ya logró recuperar su figura a 20 días de dar a luz

Ximena Navarrete ya es mamá y ha revelado el nombre de su hija

Ximena Navarrete, ex Miss Universo, muestra su pancita en la recta final de su embarazo