Djokovic: el tenista pisa las pistas del Abierto de Australia después de que un juez decretara su salida del hotel en el que estaba recluido

Este lunes un juez falló a favor del tenista Novak Djokovic, a quien el gobierno australiano le retiró su visa y mantuvo retenido en un centro de migración desde el jueves por presuntamente no cumplir con las disposiciones de entrada establecidas por la pandemia de coronavirus.

Se ordenó que el jugador número uno del mundo fuera liberado 30 minutos después de la decisión tomada por el juez Anthony Kelly.

Además, el gobierno australiano deberá pagar sus gastos legales.

Djokovic tiene así más posibilidades de participar en el Abierto de Australia, que empieza el 17 de enero.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 10, 2022